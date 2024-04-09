В челябинское село из-за паводка запретили въезд большегрузам

В село Париж Нагайбакского района Челябинской области из-за паводка запретили въезд большегрузам. Дорогу, ведущую в село, размыло.
«Въезд в село Париж запрещен для большегрузов! Дорога размыта паводковыми водами. Просим водителей выбрать альтернативный путь», — сообщает районная газета «Всходы».
Париж вошло в перечень территорий области, где ситуация остается напряженной из-за паводка. Все силы и средства там находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования. Комиссии, которые призваны определить ущерб, работают на местах. Пункты временного размещения готовы принять людей.
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