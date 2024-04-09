В челябинское село из-за паводка запретили въезд большегрузам

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Въезд в село Париж закрыт для некоторого вида транспорта Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В село Париж Нагайбакского района Челябинской области из-за паводка запретили въезд большегрузам. Дорогу, ведущую в село, размыло.

«Въезд в село Париж запрещен для большегрузов! Дорога размыта паводковыми водами. Просим водителей выбрать альтернативный путь», — сообщает районная газета «Всходы».

Париж вошло в перечень территорий области, где ситуация остается напряженной из-за паводка. Все силы и средства там находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования. Комиссии, которые призваны определить ущерб, работают на местах. Пункты временного размещения готовы принять людей.

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В село Париж Нагайбакского района Челябинской области из-за паводка запретили въезд большегрузам. Дорогу, ведущую в село, размыло. «Въезд в село Париж запрещен для большегрузов! Дорога размыта паводковыми водами. Просим водителей выбрать альтернативный путь», — сообщает районная газета «Всходы». Париж вошло в перечень территорий области, где ситуация остается напряженной из-за паводка. Все силы и средства там находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования. Комиссии, которые призваны определить ущерб, работают на местах. Пункты временного размещения готовы принять людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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