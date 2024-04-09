Мобилизации в России в мае не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
«Никакой мобилизации в мае не будет. Это пройденный этап», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации не является правдой. До этого Зеленский распустил слух, что к 1 июня в России планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также высказался о том, что новая волна мобилизации в России не планируется.
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