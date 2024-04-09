Картаполов высказался о мобилизации в мае. Видео

Картаполов: мобилизации в мае не будет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Картаполов.stock,  stock, картаполов андрей
Система комплектования ВС обеспечивает выполнение всех задач в рамках СВО, сказал Андрей Картаполов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизации в России в мае не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Никакой мобилизации в мае не будет. Это пройденный этап», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации не является правдой. До этого Зеленский распустил слух, что к 1 июня в России планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также высказался о том, что новая волна мобилизации в России не планируется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизации в России в мае не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Никакой мобилизации в мае не будет. Это пройденный этап», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации не является правдой. До этого Зеленский распустил слух, что к 1 июня в России планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также высказался о том, что новая волна мобилизации в России не планируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...