Из каких районов Оренбурга готовят эвакуацию. Карта

Мэр Оренбурга предупредил о возможной экстренной эвакуации в ближайшие часы

10 апреля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Паводковая ситуация становится критической, заявил Сергей Салмин Фото: Кондрат Александров © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Орске Оренбургской области 5 апреля произошло разрушение дамбы на реке Урал, что вызвало чрезвычайную ситуацию в регионе. В связи с этим были запущены мероприятия по эвакуации жителей из затопленных районов. Эвакуация дошла и до некоторых районов столицы области — города Оренбурга. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU. Глава Оренбурга Сергей Салмин в своем telegram-канле обратился к жителям города с важным сообщением о паводковой ситуации. В связи с тем, что уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 сантиметров, было принято решение о эвакуации из определенных районов. Новость по теме Какие районы Орска затопило водой. Карта Глава города предупредил, что в 19.00 в городе прозвучит сирена, и это не учебная тревога. Этот звук будет сигналом крайней опасности паводковой ситуации в Оренбурге. При достижении уровня воды отметки 930 сантиметров возможно подтопление новых территорий, поэтому, по словам мэра, сейчас необходимо действовать оперативно. Жители ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, а также жильцы СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города, должны не терять времени, подчеркнул Салмин. В первую очередь необходимо вывести из домов детей, пожилых людей, инвалидов и домашних животных, не дожидаясь приближения воды. Глава города отметил, что важно собрать документы, ценные вещи и поднять их с пола на шкафы и чердаки. Также рекомендуется вывезти автомобили из зоны возможного подтопления. Салмин призвал всех жителей отнестись к предупреждению о возможной эвакуации серьезно, поскольку в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация. Фото: Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошло разрушение дамбы на реке Урал, что вызвало чрезвычайную ситуацию в регионе. В связи с этим были запущены мероприятия по эвакуации жителей из затопленных районов. Эвакуация дошла и до некоторых районов столицы области — города Оренбурга. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU. Глава Оренбурга Сергей Салмин в своем telegram-канле обратился к жителям города с важным сообщением о паводковой ситуации. В связи с тем, что уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 сантиметров, было принято решение о эвакуации из определенных районов. Глава города предупредил, что в 19.00 в городе прозвучит сирена, и это не учебная тревога. Этот звук будет сигналом крайней опасности паводковой ситуации в Оренбурге. При достижении уровня воды отметки 930 сантиметров возможно подтопление новых территорий, поэтому, по словам мэра, сейчас необходимо действовать оперативно. Жители ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, а также жильцы СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города, должны не терять времени, подчеркнул Салмин. В первую очередь необходимо вывести из домов детей, пожилых людей, инвалидов и домашних животных, не дожидаясь приближения воды. Глава города отметил, что важно собрать документы, ценные вещи и поднять их с пола на шкафы и чердаки. Также рекомендуется вывезти автомобили из зоны возможного подтопления. Салмин призвал всех жителей отнестись к предупреждению о возможной эвакуации серьезно, поскольку в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация.