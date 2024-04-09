В телефоне украинского военного нашли снятое в Донбассе порно с детьми

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У убитых в ЛНР украинских военых нашли телефон с детским порно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были материалы порнографического характера с участием детей. Об этом сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Сергей Белов.

«Обнаружили скрытый раздел <…> Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей», — сказал Белов, передает РИА Новости. Речь идет о детях от трех до 14 лет.

По словам Белова, останки трех человек нашли в подвале на территории частного дома. При этом двое из них были одеты в форму украинской армии.

Ранее RT рассказывал о том, как украинцы шантажировали дочь российского военного, попавшего в плен. Так, отец подростка Денис Резников пропал на фронте 8 марта, а вечером 26 марта девочке позвонили, сообщили, что отец в плену, и начали требовать от нее персональные данные.

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В Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были материалы порнографического характера с участием детей. Об этом сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Сергей Белов. «Обнаружили скрытый раздел <…> Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей», — сказал Белов, передает РИА Новости. Речь идет о детях от трех до 14 лет. По словам Белова, останки трех человек нашли в подвале на территории частного дома. При этом двое из них были одеты в форму украинской армии. Ранее RT рассказывал о том, как украинцы шантажировали дочь российского военного, попавшего в плен. Так, отец подростка Денис Резников пропал на фронте 8 марта, а вечером 26 марта девочке позвонили, сообщили, что отец в плену, и начали требовать от нее персональные данные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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