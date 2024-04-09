В телефоне украинского военного нашли снятое в Донбассе порно с детьми

09 апреля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

У убитых в ЛНР украинских военых нашли телефон с детским порно Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были материалы порнографического характера с участием детей. Об этом сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Сергей Белов. «Обнаружили скрытый раздел <…> Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей», — сказал Белов, передает РИА Новости. Речь идет о детях от трех до 14 лет. По словам Белова, останки трех человек нашли в подвале на территории частного дома. При этом двое из них были одеты в форму украинской армии. Ранее RT рассказывал о том, как украинцы шантажировали дочь российского военного, попавшего в плен. Так, отец подростка Денис Резников пропал на фронте 8 марта, а вечером 26 марта девочке позвонили, сообщили, что отец в плену, и начали требовать от нее персональные данные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Попасной (ЛНР) при эксгумации тел украинских военнослужащих нашли телефон, в котором были материалы порнографического характера с участием детей. Об этом сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Сергей Белов. «Обнаружили скрытый раздел <…> Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей», — сказал Белов, передает РИА Новости. Речь идет о детях от трех до 14 лет. По словам Белова, останки трех человек нашли в подвале на территории частного дома. При этом двое из них были одеты в форму украинской армии. Ранее RT рассказывал о том, как украинцы шантажировали дочь российского военного, попавшего в плен. Так, отец подростка Денис Резников пропал на фронте 8 марта, а вечером 26 марта девочке позвонили, сообщили, что отец в плену, и начали требовать от нее персональные данные.