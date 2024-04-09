Раскрыты детали возвращения Урганта на ТВ

Шоумен Дворцов предположил, что о возвращении Урганта «просил» его отец

09 апреля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Отец Ивана Урганта «просил», чтобы его вернули на телевидение, рассказал Дворцов Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу. Такое предположение высказал шоумен Сергей Дворцов. По его словам, возвращению поспособствовал отец Урганта. «Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием „Вечерний Ургант“ и будет его вести», — сказал Дворцов в беседе с News.ru . Он добавил, что отец Урганта попросил, чтобы его вернули на экраны. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. В феврале 2022 года телеведущая и журналист Ксения Собчак говорила о том, что программу закроют. Позже сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. В сентябре 2023 года телеведущий сыграл одну из центральных ролей в дебютной художественной ленте Николая Солодникова, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу. Такое предположение высказал шоумен Сергей Дворцов. По его словам, возвращению поспособствовал отец Урганта. «Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием „Вечерний Ургант“ и будет его вести», — сказал Дворцов в беседе с News.ru. Он добавил, что отец Урганта попросил, чтобы его вернули на экраны. «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив это изменениями в сетке вещания. В феврале 2022 года телеведущая и журналист Ксения Собчак говорила о том, что программу закроют. Позже сам Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль. В сентябре 2023 года телеведущий сыграл одну из центральных ролей в дебютной художественной ленте Николая Солодникова, передает RT.