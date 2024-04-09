Соратнице Навального* ужесточили приговор до 9,5 лет колонии

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Приговор Лилии Чанышевой увеличили до 9,5 лет колонии Фото:

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии изменила решение о сроке заключения экс-координатору штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в Уфе Лилии Чанышевой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Теперь ей назначено наказание на срок 9,5 лет за участие в деле о создании экстремистской группировки.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкирия изменила приговор Кировского районного суда г. Уфы, усилив назначенное Чанышевой по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ основное наказание до девяти лет шести месяцев», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что отбывание наказания будет происходить в исправительной колонии общего режима.

В июне 2023 года Чанышева была приговорена к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за организацию экстремистского сообщества. Освобождена от отбывания наказания по двум другим статьям из-за истечения срока давности. В марте Шестой кассационный суд вернул уголовное дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии. Была арестована в ноябре 2021 года и не признала вину. Несколько раз арестовывалась за участие в несанкционированных акциях.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Судебная коллегия Верховного суда Башкирии изменила решение о сроке заключения экс-координатору штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в Уфе Лилии Чанышевой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Теперь ей назначено наказание на срок 9,5 лет за участие в деле о создании экстремистской группировки. «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкирия изменила приговор Кировского районного суда г. Уфы, усилив назначенное Чанышевой по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ основное наказание до девяти лет шести месяцев», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что отбывание наказания будет происходить в исправительной колонии общего режима. В июне 2023 года Чанышева была приговорена к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за организацию экстремистского сообщества. Освобождена от отбывания наказания по двум другим статьям из-за истечения срока давности. В марте Шестой кассационный суд вернул уголовное дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии. Была арестована в ноябре 2021 года и не признала вину. Несколько раз арестовывалась за участие в несанкционированных акциях. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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