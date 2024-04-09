Соратнице Навального* ужесточили приговор до 9,5 лет колонии

09 апреля 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Приговор Лилии Чанышевой увеличили до 9,5 лет колонии Фото: AP/TASS Судебная коллегия Верховного суда Башкирии изменила решение о сроке заключения экс-координатору штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в Уфе Лилии Чанышевой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Теперь ей назначено наказание на срок 9,5 лет за участие в деле о создании экстремистской группировки. «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкирия изменила приговор Кировского районного суда г. Уфы, усилив назначенное Чанышевой по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ основное наказание до девяти лет шести месяцев», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что отбывание наказания будет происходить в исправительной колонии общего режима. В июне 2023 года Чанышева была приговорена к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за организацию экстремистского сообщества. Освобождена от отбывания наказания по двум другим статьям из-за истечения срока давности. В марте Шестой кассационный суд вернул уголовное дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии. Была арестована в ноябре 2021 года и не признала вину. Несколько раз арестовывалась за участие в несанкционированных акциях. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии изменила решение о сроке заключения экс-координатору штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в Уфе Лилии Чанышевой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Теперь ей назначено наказание на срок 9,5 лет за участие в деле о создании экстремистской группировки. «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкирия изменила приговор Кировского районного суда г. Уфы, усилив назначенное Чанышевой по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ основное наказание до девяти лет шести месяцев», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что отбывание наказания будет происходить в исправительной колонии общего режима. В июне 2023 года Чанышева была приговорена к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за организацию экстремистского сообщества. Освобождена от отбывания наказания по двум другим статьям из-за истечения срока давности. В марте Шестой кассационный суд вернул уголовное дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии. Была арестована в ноябре 2021 года и не признала вину. Несколько раз арестовывалась за участие в несанкционированных акциях. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов