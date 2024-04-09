Жителей Звериноголовского округа призвали срочно эвакуироваться из-за быстрого притока воды. Видео

Приток воды в Звериноголовском округе за два часа составил 19 сантиметров
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Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
Жителей сел срочно эвакуируют из-за быстрого увеличения уровня воды в Тоболе (архивное фото) Фото:
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Жителей Звериноголовского округа в Курганской области призвали экстренно эвакуироваться из-за быстрого притока воды в реке Тобол. На 22:00 уровень в селе Звериноголовском уровень воды составил 912 сантиметров, увеличившись за два часа на 19 сантиметров, сообщают в пресс-службе правительства региона.

«В Звериноголовском округе продолжает прибывать вода. На 22:00 уровень в селе Звериноголовском составил 912 сантиметров (+19 за два часа). В Прорывном уровень увеличился на 15 сантиметров, а в Озерном — на девять. Жителям сел незамедлительно эвакуироваться! На ночь в зоне подтопления оставаться особенно опасно!» — написали в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

В telegram-канале администрации Звериноголовского округа напоминают, что следует взять с собой все ценные вещи, лекарства и документы. Пункты временного размещения находятся в Прорывинской СОШ, Культурно-оздоровительном центре в Звериноголовском, в санатории «Сосновая Роща», Круглянской СОШ и Круглянском филиале Березовского агропромышленного техникума.

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Жителей Звериноголовского округа в Курганской области призвали экстренно эвакуироваться из-за быстрого притока воды в реке Тобол. На 22:00 уровень в селе Звериноголовском уровень воды составил 912 сантиметров, увеличившись за два часа на 19 сантиметров, сообщают в пресс-службе правительства региона. «В Звериноголовском округе продолжает прибывать вода. На 22:00 уровень в селе Звериноголовском составил 912 сантиметров (+19 за два часа). В Прорывном уровень увеличился на 15 сантиметров, а в Озерном — на девять. Жителям сел незамедлительно эвакуироваться! На ночь в зоне подтопления оставаться особенно опасно!» — написали в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». В telegram-канале администрации Звериноголовского округа напоминают, что следует взять с собой все ценные вещи, лекарства и документы. Пункты временного размещения находятся в Прорывинской СОШ, Культурно-оздоровительном центре в Звериноголовском, в санатории «Сосновая Роща», Круглянской СОШ и Круглянском филиале Березовского агропромышленного техникума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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