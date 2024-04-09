Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье

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Паводок Курган, мчс, паводок
Наводнение угрожает федеральной трассе «Оренбург — Орск» Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м км дороги в Оренбургской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 „Урал“ на 118-м километре дороги», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что в качестве мер предпринята отсыпка обочин скальным грунтом. Речь идет об участке трассы между Оренбургом и Орском.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. URA.RU рассказывает о событии в отдельном сюжете. По словам мэра Василия Козупицы, пик паводка прошел и в скором времени вода начнет убывать. Ущерб пострадавшим будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.

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Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м км дороги в Оренбургской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. «Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 „Урал“ на 118-м километре дороги», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что в качестве мер предпринята отсыпка обочин скальным грунтом. Речь идет об участке трассы между Оренбургом и Орском. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. URA.RU рассказывает о событии в отдельном сюжете. По словам мэра Василия Козупицы, пик паводка прошел и в скором времени вода начнет убывать. Ущерб пострадавшим будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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