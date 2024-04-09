Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье

09 апреля 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Наводнение угрожает федеральной трассе «Оренбург — Орск» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м км дороги в Оренбургской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. «Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 „Урал“ на 118-м километре дороги», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что в качестве мер предпринята отсыпка обочин скальным грунтом. Речь идет об участке трассы между Оренбургом и Орском. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. URA.RU рассказывает о событии в отдельном сюжете. По словам мэра Василия Козупицы, пик паводка прошел и в скором времени вода начнет убывать. Ущерб пострадавшим будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м км дороги в Оренбургской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. «Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 „Урал“ на 118-м километре дороги», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что в качестве мер предпринята отсыпка обочин скальным грунтом. Речь идет об участке трассы между Оренбургом и Орском. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более шести тысяч домов оказались подтоплены. URA.RU рассказывает о событии в отдельном сюжете. По словам мэра Василия Козупицы, пик паводка прошел и в скором времени вода начнет убывать. Ущерб пострадавшим будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.