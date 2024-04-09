Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

На реке Урал в Оренбурге уровень воды превысил критическую отметку на 10 миллиметров и составляет 931 сантиметр. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.
«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал губернатор Денис Паслер в своем telegram-канале.
На территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения (ПВР) для более чем 82 тысяч человек, отметили в региональном правительстве. Из-за большого объема воды уже подтопило 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений.
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