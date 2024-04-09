09 апреля 2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, утка, паводок, уровень воды, подтопление
Жителей Оренбурга просят эвакуироваться из подтопляемых районов Фото:
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На реке Урал в Оренбурге уровень воды превысил критическую отметку на 10 миллиметров и составляет 931 сантиметр. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал губернатор Денис Паслер в своем telegram-канале.

На территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения (ПВР) для более чем 82 тысяч человек, отметили в региональном правительстве. Из-за большого объема воды уже подтопило 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений.

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На реке Урал в Оренбурге уровень воды превысил критическую отметку на 10 миллиметров и составляет 931 сантиметр. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей города эвакуироваться из затопляемых районов. «Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал губернатор Денис Паслер в своем telegram-канале. На территории Оренбургской области подготовлено 495 пунктов временного размещения (ПВР) для более чем 82 тысяч человек, отметили в региональном правительстве. Из-за большого объема воды уже подтопило 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков и 16 медучреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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