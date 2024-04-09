ТАСС: ЗРК IRIS-T уничтожили в Одессе во время удара по ПВО

10 апреля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Западный зенитный ракетный комплекс IRIS-T уничтожен в Одессе, предположительно, во время удара по средствам ПВО. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома во время удара по ПВО», — сказано в сообщении. Об передает ТАСС. На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западный зенитный ракетный комплекс IRIS-T уничтожен в Одессе, предположительно, во время удара по средствам ПВО. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома во время удара по ПВО», — сказано в сообщении. Об передает ТАСС. На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард.