09 апреля 2024

ТАСС: ЗРК IRIS-T уничтожили в Одессе во время удара по ПВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, с-300, зрк, ракетный, пво, с-400,  stock
В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T (архивное фото) Фото:

Западный зенитный ракетный комплекс IRIS-T уничтожен в Одессе, предположительно, во время удара по средствам ПВО. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома во время удара по ПВО», — сказано в сообщении. Об передает ТАСС.

На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард.

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Западный зенитный ракетный комплекс IRIS-T уничтожен в Одессе, предположительно, во время удара по средствам ПВО. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома во время удара по ПВО», — сказано в сообщении. Об передает ТАСС. На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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