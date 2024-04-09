ТАСС: ЗРК IRIS-T уничтожили в Одессе во время удара по ПВО

В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T (архивное фото)
Западный зенитный ракетный комплекс IRIS-T уничтожен в Одессе, предположительно, во время удара по средствам ПВО. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома во время удара по ПВО», — сказано в сообщении. Об передает ТАСС.
На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард.
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