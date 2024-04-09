РИАН: подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

10 апреля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Военный аэродром в Одессе заполонило дымом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, в результате которого поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилет» в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма», — сказал Лебедев. Его слова передают РИА Новости. По словам Лебедева, есть предположение, что удар мог быть нанесен и по средствам противовоздушной обороны. Он также отметил, что информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Там объявили воздушную тревогу, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, в результате которого поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилет» в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма», — сказал Лебедев. Его слова передают РИА Новости. По словам Лебедева, есть предположение, что удар мог быть нанесен и по средствам противовоздушной обороны. Он также отметил, что информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Там объявили воздушную тревогу, передает RT.