РИАН: подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, в результате которого поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилет» в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма», — сказал Лебедев. Его слова передают РИА Новости.
По словам Лебедева, есть предположение, что удар мог быть нанесен и по средствам противовоздушной обороны. Он также отметил, что информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Там объявили воздушную тревогу, передает RT.
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