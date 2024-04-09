09 апреля 2024

РИАН: подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

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Пожар на территории бывшего Уралмашзавода. Екатеринбург, уралмаш, дым, проходная
Военный аэродром в Одессе заполонило дымом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, в результате которого поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет» в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма», — сказал Лебедев. Его слова передают РИА Новости.

По словам Лебедева, есть предположение, что удар мог быть нанесен и по средствам противовоздушной обороны. Он также отметил, что информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Там объявили воздушную тревогу, передает RT.

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На военном аэродроме в Одессе произошло ЧП, в результате которого поднялся столб дыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилет» в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма», — сказал Лебедев. Его слова передают РИА Новости. По словам Лебедева, есть предположение, что удар мог быть нанесен и по средствам противовоздушной обороны. Он также отметил, что информация о происшествии поступила от жителей города, указавших на район поселка Авангард. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Там объявили воздушную тревогу, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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