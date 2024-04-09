09 апреля 2024

Тюменский цирк впервые применил тифлокомментирование для зрителей с ОВЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, цирк, акробаты, цирковое представление, галла шоу, эстрадное шоу
Основная задача тифлокомментатора — в ярких красках передать все, что происходит на сцене Фото:

Описание предметов, пространства и действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений — тифлокомментирование — тюменский цирк применил впервые. Эта услуга необходима для показа представлений детям с ОВЗ, рассказала приглашенный из Екатеринбурга тифлокомментатор Марина Нестеренко.

«Через передатчик я наговариваю в микрофон и дети, либо взрослые, которые имеют особенности зрения, через наушник получают эту социальную услугу и слышат мой тифлокомментарий», — поделилась Нестеренко особенностями своей работы с «Россией регион — Тюмень». Она добавила, что такая услуга в цирке появилась впервые.

За два дня с помощью тифлокомментирования посмотреть шоу смогли около 80 человек. Теперь цирк планирует организовывать такие представления на постоянной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открыли центр дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Там специалисты занимаются с особенными ребятами, пока их родители получают возможность передохнуть (проект «Передышка»).

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Описание предметов, пространства и действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений — тифлокомментирование — тюменский цирк применил впервые. Эта услуга необходима для показа представлений детям с ОВЗ, рассказала приглашенный из Екатеринбурга тифлокомментатор Марина Нестеренко. «Через передатчик я наговариваю в микрофон и дети, либо взрослые, которые имеют особенности зрения, через наушник получают эту социальную услугу и слышат мой тифлокомментарий», — поделилась Нестеренко особенностями своей работы с «Россией регион — Тюмень». Она добавила, что такая услуга в цирке появилась впервые. За два дня с помощью тифлокомментирования посмотреть шоу смогли около 80 человек. Теперь цирк планирует организовывать такие представления на постоянной основе. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открыли центр дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Там специалисты занимаются с особенными ребятами, пока их родители получают возможность передохнуть (проект «Передышка»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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