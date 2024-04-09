Феминистка Серенко* объявлена в розыск по уголовной статье

10 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Феминистка Дарья Серенко*, которая ранее была признана в России иностранным агентом, объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска соответствующего ведомства. «Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. Однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана. На данный момент дополнительных подробностей о причинах розыска и обвинениях, которые могли быть предъявлены Серенко, не предоставлено. Ситуация остается неясной, поскольку отсутствует информация о статье Уголовного кодекса и конкретных обвинениях. Серенко, по данным Минюста, собирала средства в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ*-отношения. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением***, которое уже признано иностранным агентом. *Дарья Сергиенко внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов **Запрещенная в России экстремистская организация *** Организация, признанная в России иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Феминистка Дарья Серенко*, которая ранее была признана в России иностранным агентом, объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска соответствующего ведомства. «Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. Однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана. На данный момент дополнительных подробностей о причинах розыска и обвинениях, которые могли быть предъявлены Серенко, не предоставлено. Ситуация остается неясной, поскольку отсутствует информация о статье Уголовного кодекса и конкретных обвинениях. Серенко, по данным Минюста, собирала средства в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ*-отношения. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением***, которое уже признано иностранным агентом. *Дарья Сергиенко внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов **Запрещенная в России экстремистская организация *** Организация, признанная в России иноагентом