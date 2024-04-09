09 апреля 2024

Феминистка Серенко* объявлена в розыск по уголовной статье

© Служба новостей «URA.RU»
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Феминистка Дарья Серенко*, которая ранее была признана в России иностранным агентом, объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска соответствующего ведомства.

«Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. Однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.

На данный момент дополнительных подробностей о причинах розыска и обвинениях, которые могли быть предъявлены Серенко, не предоставлено. Ситуация остается неясной, поскольку отсутствует информация о статье Уголовного кодекса и конкретных обвинениях.

Серенко, по данным Минюста, собирала средства в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ*-отношения. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением***, которое уже признано иностранным агентом.

*Дарья Сергиенко внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

**Запрещенная в России экстремистская организация

*** Организация, признанная в России иноагентом

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Феминистка Дарья Серенко*, которая ранее была признана в России иностранным агентом, объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска соответствующего ведомства. «Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. Однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана. На данный момент дополнительных подробностей о причинах розыска и обвинениях, которые могли быть предъявлены Серенко, не предоставлено. Ситуация остается неясной, поскольку отсутствует информация о статье Уголовного кодекса и конкретных обвинениях. Серенко, по данным Минюста, собирала средства в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ*-отношения. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением***, которое уже признано иностранным агентом. *Дарья Сергиенко внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов **Запрещенная в России экстремистская организация *** Организация, признанная в России иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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