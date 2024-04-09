09 апреля 2024

Известный фотограф раскрыл ямальцам, как сделать удачные семейные фото

Фотограф Феклистов посоветовал жителям ЯНАО фотографировать близких в динамике
© Служба новостей «URA.RU»
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Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, свадебный фотоальбом
Стоит снимать близких без предупреждения, чтобы получить удачные кадры для фотоальбома, считает Феклистов Фото:

Чтобы сделать красивые фото для семейного альбома, ямальцам стоит снимать близких без предупреждения — в динамике. Так получатся живые кадры, объяснил фотограф, обладатель премии «Золотой глаз России» Юрий Феклистов.

«Попробуйте сделать живые фото. Чтобы люди не застывали. Делайте врасплох! И у вас получатся уникальные фотографии членов вашей семьи», — поделился Феклистов с «Север-Пресс».

По его мнению, лучшие фотографии получаются, когда человек занят любимым делом, при этом необязательно смотреть в камеру. Также стоит снимать при естественном свете и в разных ракурсах. Если кадры будут не постановочные, то на них отразятся живые эмоции дорогих людей.

Команда фотографов участвует в подготовке серии уникальных снимков о всех заповедниках и заказниках Ямала, обитающих в них животных и растениях. Масштабный проект «Заповедный Ямал» реализуют департамент природных ресурсов округа и компания «Газпром добыча Ямбург».

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Чтобы сделать красивые фото для семейного альбома, ямальцам стоит снимать близких без предупреждения — в динамике. Так получатся живые кадры, объяснил фотограф, обладатель премии «Золотой глаз России» Юрий Феклистов. «Попробуйте сделать живые фото. Чтобы люди не застывали. Делайте врасплох! И у вас получатся уникальные фотографии членов вашей семьи», — поделился Феклистов с «Север-Пресс». По его мнению, лучшие фотографии получаются, когда человек занят любимым делом, при этом необязательно смотреть в камеру. Также стоит снимать при естественном свете и в разных ракурсах. Если кадры будут не постановочные, то на них отразятся живые эмоции дорогих людей. Команда фотографов участвует в подготовке серии уникальных снимков о всех заповедниках и заказниках Ямала, обитающих в них животных и растениях. Масштабный проект «Заповедный Ямал» реализуют департамент природных ресурсов округа и компания «Газпром добыча Ямбург».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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