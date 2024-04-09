Известный фотограф раскрыл ямальцам, как сделать удачные семейные фото

Фотограф Феклистов посоветовал жителям ЯНАО фотографировать близких в динамике

10 апреля 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Стоит снимать близких без предупреждения, чтобы получить удачные кадры для фотоальбома, считает Феклистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы сделать красивые фото для семейного альбома, ямальцам стоит снимать близких без предупреждения — в динамике. Так получатся живые кадры, объяснил фотограф, обладатель премии «Золотой глаз России» Юрий Феклистов. «Попробуйте сделать живые фото. Чтобы люди не застывали. Делайте врасплох! И у вас получатся уникальные фотографии членов вашей семьи», — поделился Феклистов с «Север-Пресс». По его мнению, лучшие фотографии получаются, когда человек занят любимым делом, при этом необязательно смотреть в камеру. Также стоит снимать при естественном свете и в разных ракурсах. Если кадры будут не постановочные, то на них отразятся живые эмоции дорогих людей. Команда фотографов участвует в подготовке серии уникальных снимков о всех заповедниках и заказниках Ямала, обитающих в них животных и растениях. Масштабный проект «Заповедный Ямал» реализуют департамент природных ресурсов округа и компания «Газпром добыча Ямбург». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы сделать красивые фото для семейного альбома, ямальцам стоит снимать близких без предупреждения — в динамике. Так получатся живые кадры, объяснил фотограф, обладатель премии «Золотой глаз России» Юрий Феклистов. «Попробуйте сделать живые фото. Чтобы люди не застывали. Делайте врасплох! И у вас получатся уникальные фотографии членов вашей семьи», — поделился Феклистов с «Север-Пресс». По его мнению, лучшие фотографии получаются, когда человек занят любимым делом, при этом необязательно смотреть в камеру. Также стоит снимать при естественном свете и в разных ракурсах. Если кадры будут не постановочные, то на них отразятся живые эмоции дорогих людей. Команда фотографов участвует в подготовке серии уникальных снимков о всех заповедниках и заказниках Ямала, обитающих в них животных и растениях. Масштабный проект «Заповедный Ямал» реализуют департамент природных ресурсов округа и компания «Газпром добыча Ямбург».