Команда фотографов участвует в подготовке серии уникальных снимков о всех заповедниках и заказниках Ямала, обитающих в них животных и растениях, сообщают в правительстве округа. Масштабный проект «Заповедный Ямал» реализуют департамент природных ресурсов округа и компания «Газпром добыча Ямбург».
«Правительство Ямала и „Газпром добыча Ямбург“ запустили масштабный фотопроект „Заповедный Ямал“. Команда фотографов создаст серию уникальных снимков всех заповедников и заказников Ямала, обитающих в них животных и растений», — говорится в релизе правительства округа. Будет создан фотоальбом, который объединит снимки всех особо охраняемых природных территорий округа.
Фотографы уже отсняли зимние кадры двух ямальских заказников — Собты-Юганского и Полуйского. По словам директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Андрея Гаранина, как можно больше людей должны узнать о красоте Ямала и непременно посетить его.
Работа над проектом продлится около двух лет. Уже изданы фотоальбомы «Невиданный Гыдан» и «Таежное сердце». Готовится книга о природном парке «Ингилор».
Ранее сообщалось, что в заповедники Ямало-Ненецкого автономного округа отправятся более 20 активистов, чтобы выполнить добровольческие миссии по защите природы региона. Кроме этого, в ЯНАО наградят ученых-мерзлотоведов. Прием заявок на премию губернатора ЯНАО по мерзлотоведению продолжится до 20 сентября.
Фотографы уже отсняли зимние кадры двух ямальских заказников — Собты-Юганского и Полуйского.
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Команда фотографов участвует в подготовке серии уникальных снимков о всех заповедниках и заказниках Ямала, обитающих в них животных и растениях, сообщают в правительстве округа. Масштабный проект «Заповедный Ямал» реализуют департамент природных ресурсов округа и компания «Газпром добыча Ямбург». «Правительство Ямала и „Газпром добыча Ямбург“ запустили масштабный фотопроект „Заповедный Ямал“. Команда фотографов создаст серию уникальных снимков всех заповедников и заказников Ямала, обитающих в них животных и растений», — говорится в релизе правительства округа. Будет создан фотоальбом, который объединит снимки всех особо охраняемых природных территорий округа. Фотографы уже отсняли зимние кадры двух ямальских заказников — Собты-Юганского и Полуйского. По словам директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Андрея Гаранина, как можно больше людей должны узнать о красоте Ямала и непременно посетить его. Работа над проектом продлится около двух лет. Уже изданы фотоальбомы «Невиданный Гыдан» и «Таежное сердце». Готовится книга о природном парке «Ингилор». Ранее сообщалось, что в заповедники Ямало-Ненецкого автономного округа отправятся более 20 активистов, чтобы выполнить добровольческие миссии по защите природы региона. Кроме этого, в ЯНАО наградят ученых-мерзлотоведов. Прием заявок на премию губернатора ЯНАО по мерзлотоведению продолжится до 20 сентября.