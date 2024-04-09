В Екатеринбурге тысячи мусульман собрались на молитву утром 10 апреля. Они отмечают один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам. Кадрами поделился очевидец.
Ураза-байрам — праздник разговения, который означает завершение поста в месяце рамадан. Он наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В 2024 году он отмечается 10 апреля.
В этот день перекроют пять улиц возле мечетей в Екатеринбурге. Движение будет ограничено для всех видов транспорта с раннего утра.
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В Екатеринбурге тысячи мусульман собрались на молитву утром 10 апреля. Они отмечают один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам. Кадрами поделился очевидец. Ураза-байрам — праздник разговения, который означает завершение поста в месяце рамадан. Он наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В 2024 году он отмечается 10 апреля. В этот день перекроют пять улиц возле мечетей в Екатеринбурге. Движение будет ограничено для всех видов транспорта с раннего утра.