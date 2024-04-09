09 апреля 2024

Мусульмане собрались на молитву в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерняя молитва в Медной мечети. Верхняя Пышма, ислам, медная мечеть, мусульмане, мечеть имени имама исмагила аль бухари
Мусульмане 10 апреля отмечают Ураза-байрам (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге тысячи мусульман собрались на молитву утром 10 апреля. Они отмечают один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам. Кадрами поделился очевидец.

Ураза-байрам — праздник разговения, который означает завершение поста в месяце рамадан. Он наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В 2024 году он отмечается 10 апреля.

В этот день перекроют пять улиц возле мечетей в Екатеринбурге. Движение будет ограничено для всех видов транспорта с раннего утра.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге тысячи мусульман собрались на молитву утром 10 апреля. Они отмечают один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам. Кадрами поделился очевидец. Ураза-байрам — праздник разговения, который означает завершение поста в месяце рамадан. Он наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В 2024 году он отмечается 10 апреля. В этот день перекроют пять улиц возле мечетей в Екатеринбурге. Движение будет ограничено для всех видов транспорта с раннего утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...