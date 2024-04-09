В горящем доме в Златоусте погибли два человека

Возгорание частного дома в Златоусте произошло вечером 9 апреля. В ходе ликвидации пожара огнеборцы обнаружили внутри тела двух погибших, сообщили URA.RU в главном управлении МЧС по Челябинской области.
«Вечером 9 апреля сотрудники МЧС России тушили пожар в частном жилом доме на улице Связи в Златоусте. При тушении обнаружены погибшие — мужчина и женщина. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. Было задействовано пять единиц техники и 20 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Причину пожара устанавливают специалисты. Вероятно, что возгорание началось из-за непотушенной сигареты.
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