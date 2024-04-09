09 апреля 2024

В горящем доме в Златоусте погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В результате возгорания в частном доме погибли два человека Фото:

Возгорание частного дома в Златоусте произошло вечером 9 апреля. В ходе ликвидации пожара огнеборцы обнаружили внутри тела двух погибших, сообщили URA.RU в главном управлении МЧС по Челябинской области.

«Вечером 9 апреля сотрудники МЧС России тушили пожар в частном жилом доме на улице Связи в Златоусте. При тушении обнаружены погибшие — мужчина и женщина. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. Было задействовано пять единиц техники и 20 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Причину пожара устанавливают специалисты. Вероятно, что возгорание началось из-за непотушенной сигареты.

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Возгорание частного дома в Златоусте произошло вечером 9 апреля. В ходе ликвидации пожара огнеборцы обнаружили внутри тела двух погибших, сообщили URA.RU в главном управлении МЧС по Челябинской области. «Вечером 9 апреля сотрудники МЧС России тушили пожар в частном жилом доме на улице Связи в Златоусте. При тушении обнаружены погибшие — мужчина и женщина. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. Было задействовано пять единиц техники и 20 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Причину пожара устанавливают специалисты. Вероятно, что возгорание началось из-за непотушенной сигареты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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