Депутат думы ХМАО Великий ответил на претензии авторитетного бизнесмена Петермана

В ХМАО депутат Великий раскритиковал Петермана, обвинившего его в коррупции

10 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО Сергей Великий раскритиковал нижневартовского бизнесмена, обвинившего его в коррупции Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутат думы ХМАО Сергей Великий ответил на претензии главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. Оппозиционный олигарх раскритиковал парламентария, припомнив ему контракты с мэрией Нижневартовска и заявив, что проект Центра боевых искусств, который строит компания сына депутата по договору субподряда, якобы стоил 30 млн рублей из-за отката местным чиновникам. В ответном письме, которое Великий передал URA.RU, депутат назвал заявление «заказной галиматьей, замешанной на лжи и домыслах». «Очередная заказная галиматья, замешанная на откровенной лжи и необоснованных домыслах. В общем, как обычно: кусок навоза, брошенный во внешний мир из-за забора. И как, до смешного, не дает покоя строящийся Центр боевых искусств! Понятна ревность бывших „благоукрасителей“ города, которые давно ничего в городе не благоукрашают и живут воспоминанием о прошлых заслугах, — построенных объектах. Кстати, в основном, тоже за бюджетные средства. Вас же, уважаемая корпорация „Славтэк“, звали к участию в строительстве этого спортивного объекта, но вы отказались, побоявшись сложностей работы в рамках муниципального контракта», — пишет Великий. В ответ на заявления Петермана об откатах и якобы имеющихся заграничных счетах депутат уточнил, что строительство ЦБИ контролирует федеральное казначейство, местные, окружные власти. Также всю отчетность депутатов контролирует профильный департамент противодействия коррупции и другие контрольные и надзорные структуры. По словам Великого, в блоге искажены и его слова о привлечении мигрантов для работы на стройках. На заседании комитета по экономике думы ХМАО он заявлял о необходимости усилить контроль за входным потоком мигрантов и организовать предварительную подготовку въезжающих: сбор необходимого пакета документов на знание русского языка и прохождение медицинского контроля, чтобы максимально сократить время получения патента мигрантом на трудовую деятельность. «Чтобы люди месяцами с неоформленными документами не находились в России в ожидании патента! Не пытайтесь передергивать и искажать сказанное в действительности», — обратился парламентарий к бизнесмену. Великий посоветовал олигарху не пытаться «заработать дешевыми трюками авторитет у населения». «Может, потому и бизнес хромает, что нелицеприятными делами пытаетесь заниматься?» — поинтересовался он у Петермана, который в своем интервью открыто жаловался на то, что его выдавливают с рынка федеральные торговые сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы ХМАО Сергей Великий ответил на претензии главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана. Оппозиционный олигарх раскритиковал парламентария, припомнив ему контракты с мэрией Нижневартовска и заявив, что проект Центра боевых искусств, который строит компания сына депутата по договору субподряда, якобы стоил 30 млн рублей из-за отката местным чиновникам. В ответном письме, которое Великий передал URA.RU, депутат назвал заявление «заказной галиматьей, замешанной на лжи и домыслах». «Очередная заказная галиматья, замешанная на откровенной лжи и необоснованных домыслах. В общем, как обычно: кусок навоза, брошенный во внешний мир из-за забора. И как, до смешного, не дает покоя строящийся Центр боевых искусств! Понятна ревность бывших „благоукрасителей“ города, которые давно ничего в городе не благоукрашают и живут воспоминанием о прошлых заслугах, — построенных объектах. Кстати, в основном, тоже за бюджетные средства. Вас же, уважаемая корпорация „Славтэк“, звали к участию в строительстве этого спортивного объекта, но вы отказались, побоявшись сложностей работы в рамках муниципального контракта», — пишет Великий. В ответ на заявления Петермана об откатах и якобы имеющихся заграничных счетах депутат уточнил, что строительство ЦБИ контролирует федеральное казначейство, местные, окружные власти. Также всю отчетность депутатов контролирует профильный департамент противодействия коррупции и другие контрольные и надзорные структуры. По словам Великого, в блоге искажены и его слова о привлечении мигрантов для работы на стройках. На заседании комитета по экономике думы ХМАО он заявлял о необходимости усилить контроль за входным потоком мигрантов и организовать предварительную подготовку въезжающих: сбор необходимого пакета документов на знание русского языка и прохождение медицинского контроля, чтобы максимально сократить время получения патента мигрантом на трудовую деятельность. «Чтобы люди месяцами с неоформленными документами не находились в России в ожидании патента! Не пытайтесь передергивать и искажать сказанное в действительности», — обратился парламентарий к бизнесмену. Великий посоветовал олигарху не пытаться «заработать дешевыми трюками авторитет у населения». «Может, потому и бизнес хромает, что нелицеприятными делами пытаетесь заниматься?» — поинтересовался он у Петермана, который в своем интервью открыто жаловался на то, что его выдавливают с рынка федеральные торговые сети.