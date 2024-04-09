Курганцев просят пропускать грузовики, которые помогают отсыпать дамбу

10 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Ограничения введены для наиболее быстрого строительства дамбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти просят водителей планировать маршрут по городу Кургану в соответствии с введенными ограничениями на проезд на некоторых маршрутах. По этим маршрутам регулировщики будут пропускать в первую очередь транспорт для строительства дамбы. Об этом сообщило правительство Курганской области. «В связи с ухудшением прогноза по повышению уровня реки Тобол в Кургане до 1100 см и вероятностью более высокого уровня в ускоренном режиме идут работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Для этого необходим большой объем грунта. Чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно и быстро доставлять грунт, с 10 апреля вводятся временные ограничения движения по следующим маршрутам в черте города: карьер — 16 микрорайон», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также, ведомство предупредило об ограничениях на маршрутах: Шадринский тракт — Родькина —Комиссаров — Гвардейская — Ушакова — Чеховский — Галкинский — К. Мяготина — Невежина — Пушкина — Криволапова — Карельцева, Загородная — Автозаводская —Галкинский — КЗКТ (Конституции) —разворот — Бажова — Энгельса, Шкодино — Гагарина — Куйбышева — Савельева — Сибирская. Как сообщило правительство, по этим маршрутам будет дежурить Госавтоинспекция и регулировщики, которые будут пропускать по данным путям в первую очередь тот транспорт, который задействован в строительстве дамбы, а также скорые и пожарные автомобили. «Сохраняется транспортная доступность для жителей домов, расположенных по данным маршрутам <…> После выполнения работ, движение будет возобновлено в прежнем режиме», — уточнили власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти просят водителей планировать маршрут по городу Кургану в соответствии с введенными ограничениями на проезд на некоторых маршрутах. По этим маршрутам регулировщики будут пропускать в первую очередь транспорт для строительства дамбы. Об этом сообщило правительство Курганской области. «В связи с ухудшением прогноза по повышению уровня реки Тобол в Кургане до 1100 см и вероятностью более высокого уровня в ускоренном режиме идут работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Для этого необходим большой объем грунта. Чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно и быстро доставлять грунт, с 10 апреля вводятся временные ограничения движения по следующим маршрутам в черте города: карьер — 16 микрорайон», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также, ведомство предупредило об ограничениях на маршрутах: Шадринский тракт — Родькина —Комиссаров — Гвардейская — Ушакова — Чеховский — Галкинский — К. Мяготина — Невежина — Пушкина — Криволапова — Карельцева, Загородная — Автозаводская —Галкинский — КЗКТ (Конституции) —разворот — Бажова — Энгельса, Шкодино — Гагарина — Куйбышева — Савельева — Сибирская. Как сообщило правительство, по этим маршрутам будет дежурить Госавтоинспекция и регулировщики, которые будут пропускать по данным путям в первую очередь тот транспорт, который задействован в строительстве дамбы, а также скорые и пожарные автомобили. «Сохраняется транспортная доступность для жителей домов, расположенных по данным маршрутам <…> После выполнения работ, движение будет возобновлено в прежнем режиме», — уточнили власти.