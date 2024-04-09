В Челябинске чаще всего на высокие зарплаты претендуют токари и операторы линий

«Зарплата.ру»: челябинские токари увеличили зарплатные ожидания

10 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Челябинские токари за год увеличили зарплатные ожидания на заводах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске и других городах региона на высокие зарплаты чаще остальных претендуют токари и операторы производственных линий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в тройку также вошли начальники производств. «По итогам марта 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года медианные зарплатные предложения в сфере производства выросли на 12%. Также увеличились и зарплатные ожидания. Больше всего они выросли у операторов производственной линии (прирост на 9% — до 57,2 тысячи рублей), токарей (плюс 27% — до 69,6 тысячи), начальников производства (увеличение на 29% — до 71,3 тысячи рублей)», — сообщили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Самый высокий рост доходов отмечен у мастеров участка (плюс 20% — до 60 тысячи рублей), инженеров ПТО (также прирост составил 20% — до 66,2 тысячи), инженеров по качеству (увеличение на 33% — до 60 тысяч рублей), контролеров ОТК и начальников производства. Специалисты сервиса поиска работы назвали причины, определившие рост зарплат. Аналитики заявили, что повышение зарплатных предложений для специалистов производственной сферы связано с дефицитом кадров. Демографическая ситуация оказала влияние на рынок труда, усугубляя нехватку персонала. Высокий спрос на рабочие специальности сохранился, несмотря на повышенный уровень заработных плат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске и других городах региона на высокие зарплаты чаще остальных претендуют токари и операторы производственных линий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в тройку также вошли начальники производств. «По итогам марта 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года медианные зарплатные предложения в сфере производства выросли на 12%. Также увеличились и зарплатные ожидания. Больше всего они выросли у операторов производственной линии (прирост на 9% — до 57,2 тысячи рублей), токарей (плюс 27% — до 69,6 тысячи), начальников производства (увеличение на 29% — до 71,3 тысячи рублей)», — сообщили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Самый высокий рост доходов отмечен у мастеров участка (плюс 20% — до 60 тысячи рублей), инженеров ПТО (также прирост составил 20% — до 66,2 тысячи), инженеров по качеству (увеличение на 33% — до 60 тысяч рублей), контролеров ОТК и начальников производства. Специалисты сервиса поиска работы назвали причины, определившие рост зарплат. Аналитики заявили, что повышение зарплатных предложений для специалистов производственной сферы связано с дефицитом кадров. Демографическая ситуация оказала влияние на рынок труда, усугубляя нехватку персонала. Высокий спрос на рабочие специальности сохранился, несмотря на повышенный уровень заработных плат.