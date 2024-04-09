В Челябинске продолжает снижаться уровень безработицы. Инфографика

10 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

В Челябинской области в первом квартале 2024 года уровень безработицы снизился до 9,2 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в первом квартале 2024 года уровень безработицы по сравнению с тем же периодом 2023 года снизился на 0,20%, до 9,2 тысяч человек. В марте 2023 года была зарегистрирована 13,1 тысяча. Данные об уровне безработицы по состоянию на 1 апреля представила пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона. «Весь прошлый год мы фиксировали планомерное снижение уровня безработицы в стране и нашем регионе. По итогам первых трех месяцев 2024 года тенденция к снижению уровня безработицы сохраняется. В первом квартале 2024 года количество зарегистрированных безработных составило 9,2 тысяч человек, в марте 2023 года — 13,1, а в марте 2022 года — 17,2 тысячи человек. При этом в 2024 году уровень безработицы составил 0,52%, в первом квартале 2023 года — 0,72, в том же месяце 2022 года — 0,94%», — сообщили в ведомстве. При этом количество вакансий также продолжает расти. Их число в первом квартале 2024 года составило 45,9 тысяч единиц, в марте 2023 года этот показатель равнялся 34,6 тысячам единиц, а в первом квартале 2022 года в регионе было зарегистрировано 29,3 тысяч вакансий. В пресс-службе отметили, низкий уровень безработицы способствует созданию стабильности на рынке труда и общественной среде, что благоприятно сказывается на экономике. Однако длительное снижение уровня безработицы может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке труда, возможному увеличению текучести кадров из-за высокой конкуренции со стороны работодателей за опытных специалистов. В первом квартале 2024 года уровень безработицы продолжает снижаться Инфографика: пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в первом квартале 2024 года уровень безработицы по сравнению с тем же периодом 2023 года снизился на 0,20%, до 9,2 тысяч человек. В марте 2023 года была зарегистрирована 13,1 тысяча. Данные об уровне безработицы по состоянию на 1 апреля представила пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона. «Весь прошлый год мы фиксировали планомерное снижение уровня безработицы в стране и нашем регионе. По итогам первых трех месяцев 2024 года тенденция к снижению уровня безработицы сохраняется. В первом квартале 2024 года количество зарегистрированных безработных составило 9,2 тысяч человек, в марте 2023 года — 13,1, а в марте 2022 года — 17,2 тысячи человек. При этом в 2024 году уровень безработицы составил 0,52%, в первом квартале 2023 года — 0,72, в том же месяце 2022 года — 0,94%», — сообщили в ведомстве. При этом количество вакансий также продолжает расти. Их число в первом квартале 2024 года составило 45,9 тысяч единиц, в марте 2023 года этот показатель равнялся 34,6 тысячам единиц, а в первом квартале 2022 года в регионе было зарегистрировано 29,3 тысяч вакансий. В пресс-службе отметили, низкий уровень безработицы способствует созданию стабильности на рынке труда и общественной среде, что благоприятно сказывается на экономике. Однако длительное снижение уровня безработицы может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке труда, возможному увеличению текучести кадров из-за высокой конкуренции со стороны работодателей за опытных специалистов.