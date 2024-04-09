Движение через мост в Новом Уренгое будет перекрыто в ночь с 10 апреля на 11 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В связи с капитальным ремонтом моста через реку Томчаруяха в Новом Уренгое (ЯНАО) движение для автотранспорта будет перекрыто в ночь с 10 апреля до утра 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале.

«В связи с ремонтом моста через реку Томчаруяха, расположенного на автодороге улица Центральная магистраль, с 23:45 10 апреля до 05:30 11 апреля движение для автотранспорта будет закрыто», — говорится в сообщении.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам им. Подшибякина, им. Захаренкова, Западная магистраль и по улице Железнодорожная.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском 10 апреля будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности.

В Новом Уренгое в ночь с 10 на 11 апреля перекроют движение через мост Фото: URA.RU