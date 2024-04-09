09 апреля 2024

В Новом Уренгое перекроют движение из-за капремонта моста. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ремонт коллектора на ул Куйбышева Курган 11.11.2013г, знак стоп, заграждение, ремонт коллектора, коммунальная авария, дорожные работы
Движение через мост в Новом Уренгое будет перекрыто в ночь с 10 апреля на 11 апреля Фото:

В связи с капитальным ремонтом моста через реку Томчаруяха в Новом Уренгое (ЯНАО) движение для автотранспорта будет перекрыто в ночь с 10 апреля до утра 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале.

«В связи с ремонтом моста через реку Томчаруяха, расположенного на автодороге улица Центральная магистраль, с 23:45 10 апреля до 05:30 11 апреля движение для автотранспорта будет закрыто», — говорится в сообщении.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам им. Подшибякина, им. Захаренкова, Западная магистраль и по улице Железнодорожная.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском 10 апреля будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности.

В Новом Уренгое в ночь с 10 на 11 апреля перекроют движение через мост
В Новом Уренгое в ночь с 10 на 11 апреля перекроют движение через мост
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с капитальным ремонтом моста через реку Томчаруяха в Новом Уренгое (ЯНАО) движение для автотранспорта будет перекрыто в ночь с 10 апреля до утра 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале. «В связи с ремонтом моста через реку Томчаруяха, расположенного на автодороге улица Центральная магистраль, с 23:45 10 апреля до 05:30 11 апреля движение для автотранспорта будет закрыто», — говорится в сообщении. Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам им. Подшибякина, им. Захаренкова, Западная магистраль и по улице Железнодорожная. Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском 10 апреля будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...