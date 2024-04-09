В связи с капитальным ремонтом моста через реку Томчаруяха в Новом Уренгое (ЯНАО) движение для автотранспорта будет перекрыто в ночь с 10 апреля до утра 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале.
«В связи с ремонтом моста через реку Томчаруяха, расположенного на автодороге улица Центральная магистраль, с 23:45 10 апреля до 05:30 11 апреля движение для автотранспорта будет закрыто», — говорится в сообщении.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам им. Подшибякина, им. Захаренкова, Западная магистраль и по улице Железнодорожная.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском 10 апреля будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности.
В Новом Уренгое в ночь с 10 на 11 апреля перекроют движение через мост
Фото: URA.RU
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В связи с капитальным ремонтом моста через реку Томчаруяха в Новом Уренгое (ЯНАО) движение для автотранспорта будет перекрыто в ночь с 10 апреля до утра 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале. «В связи с ремонтом моста через реку Томчаруяха, расположенного на автодороге улица Центральная магистраль, с 23:45 10 апреля до 05:30 11 апреля движение для автотранспорта будет закрыто», — говорится в сообщении. Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам им. Подшибякина, им. Захаренкова, Западная магистраль и по улице Железнодорожная. Ранее URA.RU сообщало о том, что в городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском 10 апреля будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности.