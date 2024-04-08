В городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник. Карта

В Новом Уренгое и Губкинском перекроют дороги в праздник Ураза-байрам

09 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

В Губкинском и Новом Уренгое перекроют дороги в праздник Ураза-байрам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО мусульмане 10 апреля будут отмечать священный праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службах мэрий. «В связи проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Ураза-байрам, с 5.30 до 09.00 будет перекрыто движение для автотранспорта (за исключением рейсовых автобусов) на участке автодороги по улице Новая от пересечения с улицей Сибирская до проезда, ведущего в микрорайон Тундровый», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в telegram-канале. В Губкинском будет перекрыт въезд в район мечети с 5 до 12 часов со стороны улицы Набережная. В Ноябрьске перекрытие дорог не планируется, в пресс-службе администрации корреспонденту агентства пояснили, что у мечети будут дежурить дополнительные наряды полиции. В Салехарде мечеть находится внутри квартала, так что там автодвижение перекрывать не будут, но усилят меры безопасности. В Губкинском 10 апреля до полудня будет перекрыт въезд со стороны Набережной telegram-канал «Губкинский. Администрация города» В Новом Уренгое ограничат стоянку транспорта и перекроют часть улицы telegram-канал «НУР. Официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО мусульмане 10 апреля будут отмечать священный праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службах мэрий. «В связи проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Ураза-байрам, с 5.30 до 09.00 будет перекрыто движение для автотранспорта (за исключением рейсовых автобусов) на участке автодороги по улице Новая от пересечения с улицей Сибирская до проезда, ведущего в микрорайон Тундровый», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в telegram-канале. В Губкинском будет перекрыт въезд в район мечети с 5 до 12 часов со стороны улицы Набережная. В Ноябрьске перекрытие дорог не планируется, в пресс-службе администрации корреспонденту агентства пояснили, что у мечети будут дежурить дополнительные наряды полиции. В Салехарде мечеть находится внутри квартала, так что там автодвижение перекрывать не будут, но усилят меры безопасности.