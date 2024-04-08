В ЯНАО мусульмане 10 апреля будут отмечать священный праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службах мэрий.
«В связи проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Ураза-байрам, с 5.30 до 09.00 будет перекрыто движение для автотранспорта (за исключением рейсовых автобусов) на участке автодороги по улице Новая от пересечения с улицей Сибирская до проезда, ведущего в микрорайон Тундровый», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в telegram-канале. В Губкинском будет перекрыт въезд в район мечети с 5 до 12 часов со стороны улицы Набережная.
В Ноябрьске перекрытие дорог не планируется, в пресс-службе администрации корреспонденту агентства пояснили, что у мечети будут дежурить дополнительные наряды полиции. В Салехарде мечеть находится внутри квартала, так что там автодвижение перекрывать не будут, но усилят меры безопасности.
В Губкинском 10 апреля до полудня будет перекрыт въезд со стороны Набережной
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В ЯНАО мусульмане 10 апреля будут отмечать священный праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службах мэрий. «В связи проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Ураза-байрам, с 5.30 до 09.00 будет перекрыто движение для автотранспорта (за исключением рейсовых автобусов) на участке автодороги по улице Новая от пересечения с улицей Сибирская до проезда, ведущего в микрорайон Тундровый», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в telegram-канале. В Губкинском будет перекрыт въезд в район мечети с 5 до 12 часов со стороны улицы Набережная. В Ноябрьске перекрытие дорог не планируется, в пресс-службе администрации корреспонденту агентства пояснили, что у мечети будут дежурить дополнительные наряды полиции. В Салехарде мечеть находится внутри квартала, так что там автодвижение перекрывать не будут, но усилят меры безопасности.