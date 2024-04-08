08 апреля 2024

В городах ЯНАО перекроют дороги и усилят меры безопасности в мусульманский праздник. Карта

В Новом Уренгое и Губкинском перекроют дороги в праздник Ураза-байрам
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Челябинск, камаз, пешеходный переход, движение перекрыто, самосвалы, проспект ленина, перекрытие дорог
В Губкинском и Новом Уренгое перекроют дороги в праздник Ураза-байрам Фото:

В ЯНАО мусульмане 10 апреля будут отмечать священный праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службах мэрий.

«В связи проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Ураза-байрам, с 5.30 до 09.00 будет перекрыто движение для автотранспорта (за исключением рейсовых автобусов) на участке автодороги по улице Новая от пересечения с улицей Сибирская до проезда, ведущего в микрорайон Тундровый», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в telegram-канале. В Губкинском будет перекрыт въезд в район мечети с 5 до 12 часов со стороны улицы Набережная.

В Ноябрьске перекрытие дорог не планируется, в пресс-службе администрации корреспонденту агентства пояснили, что у мечети будут дежурить дополнительные наряды полиции. В Салехарде мечеть находится внутри квартала, так что там автодвижение перекрывать не будут, но усилят меры безопасности.

В Губкинском 10 апреля до полудня будет перекрыт въезд со стороны Набережной
В Губкинском 10 апреля до полудня будет перекрыт въезд со стороны Набережной
В Новом Уренгое ограничат стоянку транспорта и перекроют часть улицы
В Новом Уренгое ограничат стоянку транспорта и перекроют часть улицы

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В ЯНАО мусульмане 10 апреля будут отмечать священный праздник Ураза-байрам. В Новом Уренгое и Губкинском будет ограничено автомобильное движение, а в Салехарде и Ноябрьске усилят меры безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службах мэрий. «В связи проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Ураза-байрам, с 5.30 до 09.00 будет перекрыто движение для автотранспорта (за исключением рейсовых автобусов) на участке автодороги по улице Новая от пересечения с улицей Сибирская до проезда, ведущего в микрорайон Тундровый», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в telegram-канале. В Губкинском будет перекрыт въезд в район мечети с 5 до 12 часов со стороны улицы Набережная. В Ноябрьске перекрытие дорог не планируется, в пресс-службе администрации корреспонденту агентства пояснили, что у мечети будут дежурить дополнительные наряды полиции. В Салехарде мечеть находится внутри квартала, так что там автодвижение перекрывать не будут, но усилят меры безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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