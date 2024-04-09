09 апреля 2024

В трех челябинских районах отменили режим ЧС из-за паводка

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Архив. Паводок. Челябинск., река, мост, половодье, плотина, паводок, наводнение, потоп, весна
Уровень паводковых вод на юге области снижается (архивное фото) Фото:

В трех районах Челябинской области в связи со снижением уровня паводковых вод отменили режим ЧС. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Остаются подтопленными 36 приусадебных участков в двух населенных пунктах — селах Кизильское и Париж. Подтопленных жилых домов нет. Снят режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ в Чебаркульском, Варненском и Брединском районах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили разнонаправленную динамику уровня воды. За сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -86 до +40 см. В южных районах динамика снижения до -80 см. Вода полностью покинула территорию 42 приусадебных участков. Прекратился перелив через автодорогу в поселке Южный Нагайбакского района. Ранее режим ЧС был снят в Троицке.

В ведомстве ситуацию назвали стабильной. Сотрудники МЧС России, службы продолжают противопаводковые мероприятия, откачку воды и оказание адресной помощи населению.

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В трех районах Челябинской области в связи со снижением уровня паводковых вод отменили режим ЧС. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Остаются подтопленными 36 приусадебных участков в двух населенных пунктах — селах Кизильское и Париж. Подтопленных жилых домов нет. Снят режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ в Чебаркульском, Варненском и Брединском районах», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили разнонаправленную динамику уровня воды. За сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -86 до +40 см. В южных районах динамика снижения до -80 см. Вода полностью покинула территорию 42 приусадебных участков. Прекратился перелив через автодорогу в поселке Южный Нагайбакского района. Ранее режим ЧС был снят в Троицке. В ведомстве ситуацию назвали стабильной. Сотрудники МЧС России, службы продолжают противопаводковые мероприятия, откачку воды и оказание адресной помощи населению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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