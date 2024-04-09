Природа В трех челябинских районах отменили режим ЧС из-за паводка 10 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + Уровень паводковых вод на юге области снижается (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В трех районах Челябинской области в связи со снижением уровня паводковых вод отменили режим ЧС. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Остаются подтопленными 36 приусадебных участков в двух населенных пунктах — селах Кизильское и Париж. Подтопленных жилых домов нет. Снят режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ в Чебаркульском, Варненском и Брединском районах», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили разнонаправленную динамику уровня воды. За сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -86 до +40 см. В южных районах динамика снижения до -80 см. Вода полностью покинула территорию 42 приусадебных участков. Прекратился перелив через автодорогу в поселке Южный Нагайбакского района. Ранее режим ЧС был снят в Троицке. В ведомстве ситуацию назвали стабильной. Сотрудники МЧС России, службы продолжают противопаводковые мероприятия, откачку воды и оказание адресной помощи населению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В трех районах Челябинской области в связи со снижением уровня паводковых вод отменили режим ЧС. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Остаются подтопленными 36 приусадебных участков в двух населенных пунктах — селах Кизильское и Париж. Подтопленных жилых домов нет. Снят режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ в Чебаркульском, Варненском и Брединском районах», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили разнонаправленную динамику уровня воды. За сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -86 до +40 см. В южных районах динамика снижения до -80 см. Вода полностью покинула территорию 42 приусадебных участков. Прекратился перелив через автодорогу в поселке Южный Нагайбакского района. Ранее режим ЧС был снят в Троицке. В ведомстве ситуацию назвали стабильной. Сотрудники МЧС России, службы продолжают противопаводковые мероприятия, откачку воды и оказание адресной помощи населению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям