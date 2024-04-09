В трех челябинских районах отменили режим ЧС из-за паводка

В трех районах Челябинской области в связи со снижением уровня паводковых вод отменили режим ЧС. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Остаются подтопленными 36 приусадебных участков в двух населенных пунктах — селах Кизильское и Париж. Подтопленных жилых домов нет. Снят режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ в Чебаркульском, Варненском и Брединском районах», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили разнонаправленную динамику уровня воды. За сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от -86 до +40 см. В южных районах динамика снижения до -80 см. Вода полностью покинула территорию 42 приусадебных участков. Прекратился перелив через автодорогу в поселке Южный Нагайбакского района. Ранее режим ЧС был снят в Троицке.
В ведомстве ситуацию назвали стабильной. Сотрудники МЧС России, службы продолжают противопаводковые мероприятия, откачку воды и оказание адресной помощи населению.
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