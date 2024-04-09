В центре Тюмени отремонтируют улицу за 1,2 млрд рублей

В центре Тюмени отремонтируют участок улицы Ленина от Красина до Первомайской. На это власти планируют потратить 1,2 млрд рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по капитальному ремонту улицы Ленина, второй этап. Участок от ул. Красина до ул. Первомайская. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,2 млрд рублей. Срок выполнения работ: c даты заключения контракта по 15 октября 2025 года», — указано в документации.
Первый этап капитального ремонта Ленина начался в 2023 году. По данным городской администрации, проект реконструкции улицы разделили на три этапа.
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В центре Тюмени отремонтируют участок улицы Ленина от Красина до Первомайской. На это власти планируют потратить 1,2 млрд рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту улицы Ленина, второй этап. Участок от ул. Красина до ул. Первомайская. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,2 млрд рублей. Срок выполнения работ: c даты заключения контракта по 15 октября 2025 года», — указано в документации. Первый этап капитального ремонта Ленина начался в 2023 году. По данным городской администрации, проект реконструкции улицы разделили на три этапа.