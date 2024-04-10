Shot: в Москве детсадовца обманули на интимные фото от имени Влада А4

10 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Ребенка начали шантажировать после отправки фотографий злоумышленникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве мошенники от имени популярного блогера Влада А4 вынудили семилетнего мальчика отправить свои обнаженные фото. Об этом написали в telegram-канале Shot. «В друзья к мальчику добавился [якобы] сам Влад А4. „Блогер“. Сначала предложил детсадовцу сняться в новом ролике для любимого канала и под этим предлогом попросил у мальчика фотографии — он их послушно отправил. Вскоре после этого „Бумага“ уже попросил фотографии ребенка в обнаженном виде», — передает telegram-канал. Когда ребенок отправил злоумышленнику новое фото, тот начал просить еще, угрожая убить маму мальчика, а все фотографии выложить в интернет. Тогда детсадовец рассказал обо всем матери, а женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве мошенники от имени популярного блогера Влада А4 вынудили семилетнего мальчика отправить свои обнаженные фото. Об этом написали в telegram-канале Shot. «В друзья к мальчику добавился [якобы] сам Влад А4. „Блогер“. Сначала предложил детсадовцу сняться в новом ролике для любимого канала и под этим предлогом попросил у мальчика фотографии — он их послушно отправил. Вскоре после этого „Бумага“ уже попросил фотографии ребенка в обнаженном виде», — передает telegram-канал. Когда ребенок отправил злоумышленнику новое фото, тот начал просить еще, угрожая убить маму мальчика, а все фотографии выложить в интернет. Тогда детсадовец рассказал обо всем матери, а женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.