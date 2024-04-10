Shot: в Москве детсадовца обманули на интимные фото от имени Влада А4

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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, телефон, интернет, компьютерная игра, мальчик, ребенок, игра в телефоне, компьютерная безопасность
Ребенка начали шантажировать после отправки фотографий злоумышленникам Фото:

В Москве мошенники от имени популярного блогера Влада А4 вынудили семилетнего мальчика отправить свои обнаженные фото. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«В друзья к мальчику добавился [якобы] сам Влад А4. „Блогер“. Сначала предложил детсадовцу сняться в новом ролике для любимого канала и под этим предлогом попросил у мальчика фотографии — он их послушно отправил. Вскоре после этого „Бумага“ уже попросил фотографии ребенка в обнаженном виде», — передает telegram-канал.

Когда ребенок отправил злоумышленнику новое фото, тот начал просить еще, угрожая убить маму мальчика, а все фотографии выложить в интернет. Тогда детсадовец рассказал обо всем матери, а женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.

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В Москве мошенники от имени популярного блогера Влада А4 вынудили семилетнего мальчика отправить свои обнаженные фото. Об этом написали в telegram-канале Shot. «В друзья к мальчику добавился [якобы] сам Влад А4. „Блогер“. Сначала предложил детсадовцу сняться в новом ролике для любимого канала и под этим предлогом попросил у мальчика фотографии — он их послушно отправил. Вскоре после этого „Бумага“ уже попросил фотографии ребенка в обнаженном виде», — передает telegram-канал. Когда ребенок отправил злоумышленнику новое фото, тот начал просить еще, угрожая убить маму мальчика, а все фотографии выложить в интернет. Тогда детсадовец рассказал обо всем матери, а женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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