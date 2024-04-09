09 апреля 2024

Полпред Якушев обратился к мусульманам УрФО

Полпред Якушев поздравил уральских мусульман с праздником Ураза-байрам
© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Текст обращения публикует пресс-служба полпредства на официальном сайте.

«Праздник Ураза-байрам сегодня встречают тысячи жителей Уральского федерального округа, исповедующих ислам. Люди, для которых семейные ценности, традиции, уважение к ближнему и готовность прийти на помощь — превыше всего», — заявил Якушев и пожелал мусульманам счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Ранним утром в мечетях прошли богослужения. Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбурге ради верующих даже перекрывали несколько улиц.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Текст обращения публикует пресс-служба полпредства на официальном сайте. «Праздник Ураза-байрам сегодня встречают тысячи жителей Уральского федерального округа, исповедующих ислам. Люди, для которых семейные ценности, традиции, уважение к ближнему и готовность прийти на помощь — превыше всего», — заявил Якушев и пожелал мусульманам счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго. Ранним утром в мечетях прошли богослужения. Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбурге ради верующих даже перекрывали несколько улиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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