Полпред Якушев обратился к мусульманам УрФО

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Текст обращения публикует пресс-служба полпредства на официальном сайте.
«Праздник Ураза-байрам сегодня встречают тысячи жителей Уральского федерального округа, исповедующих ислам. Люди, для которых семейные ценности, традиции, уважение к ближнему и готовность прийти на помощь — превыше всего», — заявил Якушев и пожелал мусульманам счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Ранним утром в мечетях прошли богослужения. Как ранее сообщало URA.RU, в Екатеринбурге ради верующих даже перекрывали несколько улиц.
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