В ЯНАО завершается сезон охоты на куропаток

20 апреля заканчивается сезон охоты на белую и тундряную куропаткуФото: National Digital Library/Tim Bowman/Public Domain
В северном регионе подходит к концу сезон охоты на белую и тундряную куропаток. Об этом сообщает служба биоресурсов ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте».
«20 апреля заканчивается сезон охоты на белую и тундряную куропатку. Охотники в течение 20 дней по завершению промысла, указанного в разрешении, обязаны предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — говорится в сообщении.
За нарушение данных требований законодательством предусмотрена ответственность. Охотники, своевременно не предоставившие сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, впоследствии в течении года не смогут получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов (приказ Минприроды от 29.08.2014 года №379 п. 17.12).
Ранее URA.RU сообщало о том, что жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту.
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В северном регионе подходит к концу сезон охоты на белую и тундряную куропаток. Об этом сообщает служба биоресурсов ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте». «20 апреля заканчивается сезон охоты на белую и тундряную куропатку. Охотники в течение 20 дней по завершению промысла, указанного в разрешении, обязаны предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — говорится в сообщении. За нарушение данных требований законодательством предусмотрена ответственность. Охотники, своевременно не предоставившие сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, впоследствии в течении года не смогут получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов (приказ Минприроды от 29.08.2014 года №379 п. 17.12). Ранее URA.RU сообщало о том, что жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту.