09 апреля 2024

В ЯНАО завершается сезон охоты на куропаток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тундрянова куропатка. Stock
20 апреля заканчивается сезон охоты на белую и тундряную куропатку Фото:

В северном регионе подходит к концу сезон охоты на белую и тундряную куропаток. Об этом сообщает служба биоресурсов ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте».

«20 апреля заканчивается сезон охоты на белую и тундряную куропатку. Охотники в течение 20 дней по завершению промысла, указанного в разрешении, обязаны предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — говорится в сообщении.

За нарушение данных требований законодательством предусмотрена ответственность. Охотники, своевременно не предоставившие сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, впоследствии в течении года не смогут получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов (приказ Минприроды от 29.08.2014 года №379 п. 17.12).

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В северном регионе подходит к концу сезон охоты на белую и тундряную куропаток. Об этом сообщает служба биоресурсов ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте». «20 апреля заканчивается сезон охоты на белую и тундряную куропатку. Охотники в течение 20 дней по завершению промысла, указанного в разрешении, обязаны предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — говорится в сообщении. За нарушение данных требований законодательством предусмотрена ответственность. Охотники, своевременно не предоставившие сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, впоследствии в течении года не смогут получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов (приказ Минприроды от 29.08.2014 года №379 п. 17.12). Ранее URA.RU сообщало о том, что жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...