В ЯНАО запретят охотиться на некоторых животных с 1 апреля

Жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту, сообщили в telegram-канале «Мой Приуральский».
«В ЯНАО 31 марта — последний день охоты на волка и песца. Охотникам необходимо в течение 20 дней предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — указано в сообщение.
Если охотники не предоставят или не вовремя подадут сведения о добыче по выданным разрешениям, то это станет основанием для отказа в распределении. В связи с этим жителям региона могут отказать в выдаче новых разрешений.
В Госдуму был внесен законопроект, который может официально разрешить в России регулировать численность диких животных, если они несут угрозу сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Проект был предложен из-за жалобы от регионов на большое количество рыси, кабана и волка. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил дополнить этот список бродячими собаками.
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Жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту, сообщили в telegram-канале «Мой Приуральский». «В ЯНАО 31 марта — последний день охоты на волка и песца. Охотникам необходимо в течение 20 дней предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — указано в сообщение. Если охотники не предоставят или не вовремя подадут сведения о добыче по выданным разрешениям, то это станет основанием для отказа в распределении. В связи с этим жителям региона могут отказать в выдаче новых разрешений. В Госдуму был внесен законопроект, который может официально разрешить в России регулировать численность диких животных, если они несут угрозу сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Проект был предложен из-за жалобы от регионов на большое количество рыси, кабана и волка. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил дополнить этот список бродячими собаками.