В ЯНАО запретят охотиться на некоторых животных с 1 апреля

31 марта 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Охотникам нужно в течение 20 дней предоставить сведения о добытых животных Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту, сообщили в telegram-канале «Мой Приуральский». «В ЯНАО 31 марта — последний день охоты на волка и песца. Охотникам необходимо в течение 20 дней предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — указано в сообщение. Если охотники не предоставят или не вовремя подадут сведения о добыче по выданным разрешениям, то это станет основанием для отказа в распределении. В связи с этим жителям региона могут отказать в выдаче новых разрешений. В Госдуму был внесен законопроект, который может официально разрешить в России регулировать численность диких животных, если они несут угрозу сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Проект был предложен из-за жалобы от регионов на большое количество рыси, кабана и волка. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил дополнить этот список бродячими собаками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту, сообщили в telegram-канале «Мой Приуральский». «В ЯНАО 31 марта — последний день охоты на волка и песца. Охотникам необходимо в течение 20 дней предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — указано в сообщение. Если охотники не предоставят или не вовремя подадут сведения о добыче по выданным разрешениям, то это станет основанием для отказа в распределении. В связи с этим жителям региона могут отказать в выдаче новых разрешений. В Госдуму был внесен законопроект, который может официально разрешить в России регулировать численность диких животных, если они несут угрозу сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Проект был предложен из-за жалобы от регионов на большое количество рыси, кабана и волка. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил дополнить этот список бродячими собаками.