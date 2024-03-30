30 марта 2024
29 марта 2024

В ЯНАО запретят охотиться на некоторых животных с 1 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Охотникам нужно в течение 20 дней предоставить сведения о добытых животных Фото:

Жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту, сообщили в telegram-канале «Мой Приуральский».

«В ЯНАО 31 марта — последний день охоты на волка и песца. Охотникам необходимо в течение 20 дней предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — указано в сообщение.

Если охотники не предоставят или не вовремя подадут сведения о добыче по выданным разрешениям, то это станет основанием для отказа в распределении. В связи с этим жителям региона могут отказать в выдаче новых разрешений.

В Госдуму был внесен законопроект, который может официально разрешить в России регулировать численность диких животных, если они несут угрозу сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Проект был предложен из-за жалобы от регионов на большое количество рыси, кабана и волка. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил дополнить этот список бродячими собаками.

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Жителям ЯНАО с 1 апреля будет запрещено охотиться на волков и песцов. Ямальцам нужно будет предоставить документ о добытых животных, а иначе им не выдадут новое разрешение на охоту, сообщили в telegram-канале «Мой Приуральский». «В ЯНАО 31 марта — последний день охоты на волка и песца. Охотникам необходимо в течение 20 дней предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве», — указано в сообщение. Если охотники не предоставят или не вовремя подадут сведения о добыче по выданным разрешениям, то это станет основанием для отказа в распределении. В связи с этим жителям региона могут отказать в выдаче новых разрешений. В Госдуму был внесен законопроект, который может официально разрешить в России регулировать численность диких животных, если они несут угрозу сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Проект был предложен из-за жалобы от регионов на большое количество рыси, кабана и волка. Депутат Госдумы Николай Валуев предложил дополнить этот список бродячими собаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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