Происшествия Для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Видео 10 апреля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 + Дамбу у Арбинских сооружений отсыпают круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Для противостояния паводковой воде возле Арбинских очистных сооружений в Кургане проводятся работы по отсыпке дамбы. Об этом написало АО «Водный союз» в своем telegram-канале. «С помощью тяжелой спецтехники производится отсыпка дамбы вокруг сооружений. Поднимаем уровень насыпи на 1,5 метра от проектной отметки», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз». Также ресурсоснабжающая организация уточнила, что работы ведутся в круглосуточном режиме для защиты от надвигающегося паводка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области местными властями был введен режим ЧС из-за большой воды. Населению было рекомендовано сделать запас воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Для противостояния паводковой воде возле Арбинских очистных сооружений в Кургане проводятся работы по отсыпке дамбы. Об этом написало АО «Водный союз» в своем telegram-канале. «С помощью тяжелой спецтехники производится отсыпка дамбы вокруг сооружений. Поднимаем уровень насыпи на 1,5 метра от проектной отметки», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз». Также ресурсоснабжающая организация уточнила, что работы ведутся в круглосуточном режиме для защиты от надвигающегося паводка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области местными властями был введен режим ЧС из-за большой воды. Населению было рекомендовано сделать запас воды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям