09 апреля 2024

Для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Видео

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Кировский мост. Курган
Дамбу у Арбинских сооружений отсыпают круглосуточно Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Для противостояния паводковой воде возле Арбинских очистных сооружений в Кургане проводятся работы по отсыпке дамбы. Об этом написало АО «Водный союз» в своем telegram-канале.

«С помощью тяжелой спецтехники производится отсыпка дамбы вокруг сооружений. Поднимаем уровень насыпи на 1,5 метра от проектной отметки», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз». Также ресурсоснабжающая организация уточнила, что работы ведутся в круглосуточном режиме для защиты от надвигающегося паводка.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области местными властями был введен режим ЧС из-за большой воды. Населению было рекомендовано сделать запас воды.

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Для противостояния паводковой воде возле Арбинских очистных сооружений в Кургане проводятся работы по отсыпке дамбы. Об этом написало АО «Водный союз» в своем telegram-канале. «С помощью тяжелой спецтехники производится отсыпка дамбы вокруг сооружений. Поднимаем уровень насыпи на 1,5 метра от проектной отметки», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз». Также ресурсоснабжающая организация уточнила, что работы ведутся в круглосуточном режиме для защиты от надвигающегося паводка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области местными властями был введен режим ЧС из-за большой воды. Населению было рекомендовано сделать запас воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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