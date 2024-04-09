Для противостояния паводковой воде возле Арбинских очистных сооружений в Кургане проводятся работы по отсыпке дамбы. Об этом написало АО «Водный союз» в своем telegram-канале.
«С помощью тяжелой спецтехники производится отсыпка дамбы вокруг сооружений. Поднимаем уровень насыпи на 1,5 метра от проектной отметки», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз». Также ресурсоснабжающая организация уточнила, что работы ведутся в круглосуточном режиме для защиты от надвигающегося паводка.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области местными властями был введен режим ЧС из-за большой воды. Населению было рекомендовано сделать запас воды.
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Для противостояния паводковой воде возле Арбинских очистных сооружений в Кургане проводятся работы по отсыпке дамбы. Об этом написало АО «Водный союз» в своем telegram-канале. «С помощью тяжелой спецтехники производится отсыпка дамбы вокруг сооружений. Поднимаем уровень насыпи на 1,5 метра от проектной отметки», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз». Также ресурсоснабжающая организация уточнила, что работы ведутся в круглосуточном режиме для защиты от надвигающегося паводка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области местными властями был введен режим ЧС из-за большой воды. Населению было рекомендовано сделать запас воды.