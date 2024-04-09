09 апреля 2024

Велосипедисту, обвиняемому в убийстве 16-летней свердловчанки, ужесточили статью

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пересмотр дела провели 5 апреля Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Обвиняемому в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарду Голикову 5 апреля переквалифицировали статью. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Эдуарда Голикова обвиняют в краже, приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение», — сказал собеседник. Мужчину обвиняли в преступлениях по части первой статьи 105 УК РФ (убийство) и пункту «В» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

История Даны тянется с начала августа. Вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Она долгое время не выходила на связь, а 8 сентября ее тело нашли в овраге. Позже вскрылось видео, на котором был замечен Голиков. Защита обвиняемого просила выбрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд отказал. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемому в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарду Голикову 5 апреля переквалифицировали статью. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Эдуарда Голикова обвиняют в краже, приготовлении к изнасилованию и убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение», — сказал собеседник. Мужчину обвиняли в преступлениях по части первой статьи 105 УК РФ (убийство) и пункту «В» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). История Даны тянется с начала августа. Вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Она долгое время не выходила на связь, а 8 сентября ее тело нашли в овраге. Позже вскрылось видео, на котором был замечен Голиков. Защита обвиняемого просила выбрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд отказал. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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