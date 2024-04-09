Губернатор ХМАО поздравила мусульман со священным праздником

10 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова направила телеграмму муфтию Югры Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам. Глава региона направила телеграмму с поздравлением председателю окружного духовного управления мусульман муфтию Тагиру Хазрату Саматову, указано в tg-канале властей Югры. «Примите поздравление по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам. Этот праздник символизирует добро, милосердие, важность взаимопонимания между представителями различных этносов и конфессий», — цитируют в посте поздравления Комаровой. Глава региона попросила от ее имени поздравить всех мусульман. Пожелала им здоровья и благополучия. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на праздник Ураза-байрам перекрыли несколько улиц. Движение у городской мечети было остановлено на пять часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам. Глава региона направила телеграмму с поздравлением председателю окружного духовного управления мусульман муфтию Тагиру Хазрату Саматову, указано в tg-канале властей Югры. «Примите поздравление по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам. Этот праздник символизирует добро, милосердие, важность взаимопонимания между представителями различных этносов и конфессий», — цитируют в посте поздравления Комаровой. Глава региона попросила от ее имени поздравить всех мусульман. Пожелала им здоровья и благополучия. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на праздник Ураза-байрам перекрыли несколько улиц. Движение у городской мечети было остановлено на пять часов.