09 апреля 2024

Губернатор ХМАО поздравила мусульман со священным праздником

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, комарова наталья
Наталья Комарова направила телеграмму муфтию Югры Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам. Глава региона направила телеграмму с поздравлением председателю окружного духовного управления мусульман муфтию Тагиру Хазрату Саматову, указано в tg-канале властей Югры.

«Примите поздравление по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам. Этот праздник символизирует добро, милосердие, важность взаимопонимания между представителями различных этносов и конфессий», — цитируют в посте поздравления Комаровой.

Глава региона попросила от ее имени поздравить всех мусульман. Пожелала им здоровья и благополучия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на праздник Ураза-байрам перекрыли несколько улиц. Движение у городской мечети было остановлено на пять часов.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам. Глава региона направила телеграмму с поздравлением председателю окружного духовного управления мусульман муфтию Тагиру Хазрату Саматову, указано в tg-канале властей Югры. «Примите поздравление по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам. Этот праздник символизирует добро, милосердие, важность взаимопонимания между представителями различных этносов и конфессий», — цитируют в посте поздравления Комаровой. Глава региона попросила от ее имени поздравить всех мусульман. Пожелала им здоровья и благополучия. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на праздник Ураза-байрам перекрыли несколько улиц. Движение у городской мечети было остановлено на пять часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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