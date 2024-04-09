Губернатор ХМАО поздравила мусульман со священным праздником

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам. Глава региона направила телеграмму с поздравлением председателю окружного духовного управления мусульман муфтию Тагиру Хазрату Саматову, указано в tg-канале властей Югры.
«Примите поздравление по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам. Этот праздник символизирует добро, милосердие, важность взаимопонимания между представителями различных этносов и конфессий», — цитируют в посте поздравления Комаровой.
Глава региона попросила от ее имени поздравить всех мусульман. Пожелала им здоровья и благополучия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на праздник Ураза-байрам перекрыли несколько улиц. Движение у городской мечети было остановлено на пять часов.
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