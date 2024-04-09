09 апреля 2024

Холдинг пермского миллиардера резко увеличил выручку от продаж автомобилей

Пермский «Сатурн-Р-Авто» в 2023 году увеличил выручку на 5 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
Выручка автосалонов компании увеличилась почти вдвое Фото:

Пермский холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, в 2023 году увеличил выручку от продаж автомобилей. Она повысилась на 5 млрд рублей, при этом прибыль предприятия сократилась на 4 млн рублей.

«ООО „Сатурн-Р-Авто“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 11,3 млрд рублей, чистая прибыль — 65,3 млн рублей», — сообщается в сервисе СБИС. Годом ранее компания фиксировала выручку в 6,2 млрд рублей и чистую прибыль на сумму 69,4 млн рублей.

ООО «Сатурн-Р-Авто» является частью многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» и занимается продажами автомобилей. Продукция реализуется через сеть автосалонов в Перми, Кургане и Свердловской области. Модельный ряд представлен марками Renault, Chery, EXEED, «Москвич» и другими брендами. Основной собственник предприятия — бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом более 35 млрд рублей.

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Пермский холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, в 2023 году увеличил выручку от продаж автомобилей. Она повысилась на 5 млрд рублей, при этом прибыль предприятия сократилась на 4 млн рублей. «ООО „Сатурн-Р-Авто“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 11,3 млрд рублей, чистая прибыль — 65,3 млн рублей», — сообщается в сервисе СБИС. Годом ранее компания фиксировала выручку в 6,2 млрд рублей и чистую прибыль на сумму 69,4 млн рублей. ООО «Сатурн-Р-Авто» является частью многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» и занимается продажами автомобилей. Продукция реализуется через сеть автосалонов в Перми, Кургане и Свердловской области. Модельный ряд представлен марками Renault, Chery, EXEED, «Москвич» и другими брендами. Основной собственник предприятия — бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом более 35 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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