Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудников на зарплаты до 250 тысяч

В холдинг «Сатурн-Р» пермского миллиардера Репина требуются сотрудники на зарплаты до 250 тысяч рублей

В компании обещают официальное трудоустройство и отсутствие зарплатного потолка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудников на зарплаты до 250 тысяч рублей. Речь о менеджерах по продажам автомобилей. Соответствующие объявления размещены в сервисе по поиску работы Headhunter.

«Вакансии — менеджеры по продаже автомобилей. Работодатель — „Сатурн-Р“. Заработная плата — до 250 тысяч рублей на руки. Что нужно делать — общаться с клиентами лично и по телефону. Клиенты сами приходят к нам в автосалон, холодным поиском менеджеры не занимаются. Также нужно проводить тест-драйвы. Для этого потребуется водительское удостоверение категории „В“. Кроме того, необходимо вести отчетность проданных машин», — сообщается в объявлениях.

Уточняется, что преимуществами соискателей будут являться опыт работы в сфере продаж машин, а также наличие интереса к новостям авторынка. Бренд автомобилей, которые необходимо продавать, обсуждается при личном собеседовании. В числе преимуществ работы в компании называются карьерный рост и молодой доброжелательный коллектив.

Пермский холдинг «Сатурн-Р» является многопрофильным предприятием. Продажами автомобилей занимается подразделение холдинга «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть автосалонов. Основным учредителем предприятия является бизнесмен Александр Репин, владелец более 40 фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что ни разу не задерживал сотрудникам зарплату, при этом сам живет скромнее многих из них.