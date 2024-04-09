09 апреля 2024

Суд потребовал оборудовать для инвалидов площадь Революции в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, газон, георгиевская лента, площадь революции
В Челябинске площадь Революции оказалась неприспособленной для инвалидов Фото:

Суд постановил оснастить необходимым для инвалидов оборудованием подземный переход на площади Революции в Челябинске. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Советского района Челябинска провела проверку, которая выявила, что предназначенные для подъема маломобильных групп населения платформы подземного перехода на площади Революции находятся в нерабочем состоянии. Доступность подземного перехода для инвалидов полностью не обеспечена. Также отсутствуют тактильные наклейки на поручни, тактильные полосы окончания перил, тактильные таблички со значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом с использованием шрифта Брайля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Подземный переход находится в оперативном управлении МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей». Прокурор в защиту прав инвалидов обратился в суд с требованиями обязать МБУ «ЭВИС» устранить выявленные нарушения закона.

Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры, установлен срок для исполнения решения суда. Устранение нарушений поставлено надзорным ведомством на контроль.

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Суд постановил оснастить необходимым для инвалидов оборудованием подземный переход на площади Революции в Челябинске. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Советского района Челябинска провела проверку, которая выявила, что предназначенные для подъема маломобильных групп населения платформы подземного перехода на площади Революции находятся в нерабочем состоянии. Доступность подземного перехода для инвалидов полностью не обеспечена. Также отсутствуют тактильные наклейки на поручни, тактильные полосы окончания перил, тактильные таблички со значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом с использованием шрифта Брайля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Подземный переход находится в оперативном управлении МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей». Прокурор в защиту прав инвалидов обратился в суд с требованиями обязать МБУ «ЭВИС» устранить выявленные нарушения закона. Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры, установлен срок для исполнения решения суда. Устранение нарушений поставлено надзорным ведомством на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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