Общество Суд потребовал оборудовать для инвалидов площадь Революции в Челябинске 10 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 + В Челябинске площадь Революции оказалась неприспособленной для инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд постановил оснастить необходимым для инвалидов оборудованием подземный переход на площади Революции в Челябинске. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Советского района Челябинска провела проверку, которая выявила, что предназначенные для подъема маломобильных групп населения платформы подземного перехода на площади Революции находятся в нерабочем состоянии. Доступность подземного перехода для инвалидов полностью не обеспечена. Также отсутствуют тактильные наклейки на поручни, тактильные полосы окончания перил, тактильные таблички со значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом с использованием шрифта Брайля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Подземный переход находится в оперативном управлении МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей». Прокурор в защиту прав инвалидов обратился в суд с требованиями обязать МБУ «ЭВИС» устранить выявленные нарушения закона. Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры, установлен срок для исполнения решения суда. Устранение нарушений поставлено надзорным ведомством на контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд постановил оснастить необходимым для инвалидов оборудованием подземный переход на площади Революции в Челябинске. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Советского района Челябинска провела проверку, которая выявила, что предназначенные для подъема маломобильных групп населения платформы подземного перехода на площади Революции находятся в нерабочем состоянии. Доступность подземного перехода для инвалидов полностью не обеспечена. Также отсутствуют тактильные наклейки на поручни, тактильные полосы окончания перил, тактильные таблички со значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом с использованием шрифта Брайля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Подземный переход находится в оперативном управлении МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей». Прокурор в защиту прав инвалидов обратился в суд с требованиями обязать МБУ «ЭВИС» устранить выявленные нарушения закона. Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры, установлен срок для исполнения решения суда. Устранение нарушений поставлено надзорным ведомством на контроль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям