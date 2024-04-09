Экономика В Курган на 700% увеличат поставки бутилированной воды. Видео 10 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Объем поставок воды увеличится на 700% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В курганские магазины с 10 апреля поставят на 700% больше воды в бутылках по сравнению со средним показателем марта. Об этом сообщило правительство Курганской области в своем telegram-канале. «По данным мониторинга на вечер 9 апреля была раскуплена вода в пятилитровых бутылках, вода в таре иного объема в наличии в магазинах основной сетевой группы. 9 апреля объем поставок бутилированной воды в магазины города Кургана увеличен по сравнению со средне-дневным показателем марта на 240%, с 10 апреля этот показатель будет увеличен на 700%», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также власти сообщили, что совместно с надзорными органами ведется ежедневный контроль цен на продукты питания первой необходимости. Мониторинг проходит и по количеству продуктов, в том числе, объемы бутилированной воды, сообщили власти. Ранее сообщалось, что курганцам из-за надвигающегося паводка рекомендовали закупить воду с запасом. Горожане стали запасаться, но затем воду стало сложнее найти в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В курганские магазины с 10 апреля поставят на 700% больше воды в бутылках по сравнению со средним показателем марта. Об этом сообщило правительство Курганской области в своем telegram-канале. «По данным мониторинга на вечер 9 апреля была раскуплена вода в пятилитровых бутылках, вода в таре иного объема в наличии в магазинах основной сетевой группы. 9 апреля объем поставок бутилированной воды в магазины города Кургана увеличен по сравнению со средне-дневным показателем марта на 240%, с 10 апреля этот показатель будет увеличен на 700%», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также власти сообщили, что совместно с надзорными органами ведется ежедневный контроль цен на продукты питания первой необходимости. Мониторинг проходит и по количеству продуктов, в том числе, объемы бутилированной воды, сообщили власти. Ранее сообщалось, что курганцам из-за надвигающегося паводка рекомендовали закупить воду с запасом. Горожане стали запасаться, но затем воду стало сложнее найти в городе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям