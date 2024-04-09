09 апреля 2024

Челябинцы занялись скупкой подержанных смартфонов

«МегаФон»: самым популярным подержанным смартфоном у челябинцев стал Apple
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авито, сайт объявлений. Челябинск, телефон, смартфон, объявление, авито
Челябинцы полюбили покупать бывшие в употреблении смартфоны Фото:

В Челябинске жители занялись скупкой подержанных смартфонов. По данным пресс-службы компании «МегаФон», за первый квартал 2024 года спрос на подержанные гаджеты увеличился в 4,3 раза.

«С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Челябинске вырос в 4,3 раза в штуках и в 7,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя цена такого аппарата составила 24,4 тысячи рублей», — отметили в Yota.

Исследование проведено на основе данных объединенной розничной сети Yota и компании «МегаФон». Высокий спрос на восстановленные смартфоны директор департамента по стратегии и развитию продаж мобильного оператора Давид Борзилов объяснил тем, что на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Перед продажей техника проходит диагностику и тестирование.

В тренде на рынке восстановленных телефонов лидируют модели iPhone, на которые пришлась каждая третья покупка. Среди предпочтений жителей Челябинска также присутствуют устройства брендов Samsung и Xiaomi, показавшие хорошие продажи в первом квартале. Как показал анализ, в три раза выросли продажи китайских смартфонов. Динамичный рост, например, показал Infinix. Бренд в сегменте восстановленных смартфонов появился только в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских марок с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске жители занялись скупкой подержанных смартфонов. По данным пресс-службы компании «МегаФон», за первый квартал 2024 года спрос на подержанные гаджеты увеличился в 4,3 раза. «С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Челябинске вырос в 4,3 раза в штуках и в 7,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя цена такого аппарата составила 24,4 тысячи рублей», — отметили в Yota. Исследование проведено на основе данных объединенной розничной сети Yota и компании «МегаФон». Высокий спрос на восстановленные смартфоны директор департамента по стратегии и развитию продаж мобильного оператора Давид Борзилов объяснил тем, что на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Перед продажей техника проходит диагностику и тестирование. В тренде на рынке восстановленных телефонов лидируют модели iPhone, на которые пришлась каждая третья покупка. Среди предпочтений жителей Челябинска также присутствуют устройства брендов Samsung и Xiaomi, показавшие хорошие продажи в первом квартале. Как показал анализ, в три раза выросли продажи китайских смартфонов. Динамичный рост, например, показал Infinix. Бренд в сегменте восстановленных смартфонов появился только в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских марок с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...