Челябинцы занялись скупкой подержанных смартфонов

«МегаФон»: самым популярным подержанным смартфоном у челябинцев стал Apple

10 апреля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Челябинцы полюбили покупать бывшие в употреблении смартфоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске жители занялись скупкой подержанных смартфонов. По данным пресс-службы компании «МегаФон», за первый квартал 2024 года спрос на подержанные гаджеты увеличился в 4,3 раза. «С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Челябинске вырос в 4,3 раза в штуках и в 7,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя цена такого аппарата составила 24,4 тысячи рублей», — отметили в Yota. Исследование проведено на основе данных объединенной розничной сети Yota и компании «МегаФон». Высокий спрос на восстановленные смартфоны директор департамента по стратегии и развитию продаж мобильного оператора Давид Борзилов объяснил тем, что на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Перед продажей техника проходит диагностику и тестирование. В тренде на рынке восстановленных телефонов лидируют модели iPhone, на которые пришлась каждая третья покупка. Среди предпочтений жителей Челябинска также присутствуют устройства брендов Samsung и Xiaomi, показавшие хорошие продажи в первом квартале. Как показал анализ, в три раза выросли продажи китайских смартфонов. Динамичный рост, например, показал Infinix. Бренд в сегменте восстановленных смартфонов появился только в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских марок с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске жители занялись скупкой подержанных смартфонов. По данным пресс-службы компании «МегаФон», за первый квартал 2024 года спрос на подержанные гаджеты увеличился в 4,3 раза. «С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Челябинске вырос в 4,3 раза в штуках и в 7,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя цена такого аппарата составила 24,4 тысячи рублей», — отметили в Yota. Исследование проведено на основе данных объединенной розничной сети Yota и компании «МегаФон». Высокий спрос на восстановленные смартфоны директор департамента по стратегии и развитию продаж мобильного оператора Давид Борзилов объяснил тем, что на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Перед продажей техника проходит диагностику и тестирование. В тренде на рынке восстановленных телефонов лидируют модели iPhone, на которые пришлась каждая третья покупка. Среди предпочтений жителей Челябинска также присутствуют устройства брендов Samsung и Xiaomi, показавшие хорошие продажи в первом квартале. Как показал анализ, в три раза выросли продажи китайских смартфонов. Динамичный рост, например, показал Infinix. Бренд в сегменте восстановленных смартфонов появился только в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских марок с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.