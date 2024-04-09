На праймериз ЕР заявилась глава Совета семей военнослужащих Салехарда

На выборы в думу Салехарда заявилась глава городского Совета семей военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На праймериз «Единой России» заявилась председатель Совета семей военнослужащих Салехарда Ольга Лалетина. Партия возлагает большие надежды на нового кандидата — на муниципальных выборах Лалетиной прочат серьезную поддержку населения, рассказал агентству инсайдер в политических кругах ЯНАО.

«Таким образом партийцы следуют курсу на радикальное обновление состава гордумы Салехарда в сентябре 2024 года, заводя туда новых лиц. При этом Лалетина обладает мощным ресурсом — ожидается, что общественники и члены Союза семей военнослужащих поддержат своего кандидата», — сообщил агентству источник.

Информацию о намерениях Лалетиной участвовать в депутатских выборах подтвердила руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева. «9 апреля Ольга Петровна подала документы на выдвижение. В соответствии с Положением о проведении предварительного голосования оргкомитетом будет рассмотрен вопрос о ее регистрации как кандидата», — объяснила Казанцева корреспонденту агентства.

Ольга Лалетина занимает пост главы столичного отделения Совета семей военнослужащих в ЯНАО с ноября 2022 года. В конце 2023 года Лалетина вошла в число 45 ямальцев, удостоенных наград ямальского парламента за заслуги перед округом. Ранее URA.RU сообщало об изменениях, ожидающих думу Салехарда на предстоящих муниципальных выборах.