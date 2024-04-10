10 апреля 2024

Эпидцентр отказался от здания отдела по истреблению клопов в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, фасад здания, площадь революции1
Эпидцентр потребовал принять в казну РФ здание на улице Свободы Фото:

Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области отказался от здания отдела по истреблению клопов, тараканов и блох, расположенного в центре города. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, площадь помещений составила 562 кв. метра.

«Центр гигиены и эпидемиологии обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества. Потребовал изъять (принять) в казну РФ объект федерального недвижимого имущества — здание отдела профдезинфекции», — отмечено в материалах суда.

Объект расположен в доме № 165 по улице Свободы. Согласно данным публичной кадастровой карты, здание находится в собственности публично-правовых образований. Кадастровая стоимость составляет 9,9 млн рублей.

В структуре эпидцентра, расположенного на той же улице в доме № 147, отдел не значится. На сайте он не указан, также о работе подразделения ничего не знают в пресс-службе ведомства. В то же время отдел профилактической дезинфекции работает в филиале центра в Магнитогорске и четырех сельских населенных пунктах юга области. Как сообщает сайт эпидцентра, специалисты занимаются борьбой с грызунами, бытовыми насекомыми и противоклещевой обработкой.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обоим ведомствам. К моменту публикации ответы не получены. Они будут опубликованы по мере поступления.

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Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области отказался от здания отдела по истреблению клопов, тараканов и блох, расположенного в центре города. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, площадь помещений составила 562 кв. метра. «Центр гигиены и эпидемиологии обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества. Потребовал изъять (принять) в казну РФ объект федерального недвижимого имущества — здание отдела профдезинфекции», — отмечено в материалах суда. Объект расположен в доме № 165 по улице Свободы. Согласно данным публичной кадастровой карты, здание находится в собственности публично-правовых образований. Кадастровая стоимость составляет 9,9 млн рублей. В структуре эпидцентра, расположенного на той же улице в доме № 147, отдел не значится. На сайте он не указан, также о работе подразделения ничего не знают в пресс-службе ведомства. В то же время отдел профилактической дезинфекции работает в филиале центра в Магнитогорске и четырех сельских населенных пунктах юга области. Как сообщает сайт эпидцентра, специалисты занимаются борьбой с грызунами, бытовыми насекомыми и противоклещевой обработкой. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обоим ведомствам. К моменту публикации ответы не получены. Они будут опубликованы по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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