Эпидцентр отказался от здания отдела по истреблению клопов в центре Челябинска

Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области отказался от здания отдела по истреблению клопов, тараканов и блох, расположенного в центре города. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, площадь помещений составила 562 кв. метра.
«Центр гигиены и эпидемиологии обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества. Потребовал изъять (принять) в казну РФ объект федерального недвижимого имущества — здание отдела профдезинфекции», — отмечено в материалах суда.
Объект расположен в доме № 165 по улице Свободы. Согласно данным публичной кадастровой карты, здание находится в собственности публично-правовых образований. Кадастровая стоимость составляет 9,9 млн рублей.
В структуре эпидцентра, расположенного на той же улице в доме № 147, отдел не значится. На сайте он не указан, также о работе подразделения ничего не знают в пресс-службе ведомства. В то же время отдел профилактической дезинфекции работает в филиале центра в Магнитогорске и четырех сельских населенных пунктах юга области. Как сообщает сайт эпидцентра, специалисты занимаются борьбой с грызунами, бытовыми насекомыми и противоклещевой обработкой.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обоим ведомствам. К моменту публикации ответы не получены. Они будут опубликованы по мере поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!