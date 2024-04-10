В процесс банкротства фонда челябинского экс-депутата Госдумы вступили власти

10 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Правительство Челябинской области участвует в суде по банкротству фонда Андрея Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство имущества Челябинской области привлекали к участию в деле о банкротстве фонда «Соцгород» экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом сообщила 10 апреля пресс-служба арбитражного суда региона. «Фонд „Соцгород“ обратился в суд с заявлением, в котором просит признать себя банкротом. Заявление Фонда принято к производству. Суд постановил привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, министерство имущества Челябинской области», — говорится в заявлении пресс-службы суда. «Соцгород» создан весной 1999 года. Фонд занимался социальными проектами и помогал Барышеву на выборах, в том числе на выборах в Госдуму в 2016 году. Барышев отработал один срок в Госдуме, но переизбраться в 2021 году не смог. Фонд 20 лет занимал площади Центрального клуба Металлургического района Челябинска. Сам клуб принадлежит минимуществу региона. В 2021 году министерство расторгло контракт с «Соцгородом» об аренде клуба. Фонд некоторое время судился с минмущества, но все суды проиграл. В итоге «Соцгород» освободил площади клуба, но остался должен за аренду более 11 млн рублей, после чего подал ходатайство о банкротстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство имущества Челябинской области привлекали к участию в деле о банкротстве фонда «Соцгород» экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом сообщила 10 апреля пресс-служба арбитражного суда региона. «Фонд „Соцгород“ обратился в суд с заявлением, в котором просит признать себя банкротом. Заявление Фонда принято к производству. Суд постановил привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, министерство имущества Челябинской области», — говорится в заявлении пресс-службы суда. «Соцгород» создан весной 1999 года. Фонд занимался социальными проектами и помогал Барышеву на выборах, в том числе на выборах в Госдуму в 2016 году. Барышев отработал один срок в Госдуме, но переизбраться в 2021 году не смог. Фонд 20 лет занимал площади Центрального клуба Металлургического района Челябинска. Сам клуб принадлежит минимуществу региона. В 2021 году министерство расторгло контракт с «Соцгородом» об аренде клуба. Фонд некоторое время судился с минмущества, но все суды проиграл. В итоге «Соцгород» освободил площади клуба, но остался должен за аренду более 11 млн рублей, после чего подал ходатайство о банкротстве.