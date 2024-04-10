В Троицке разыскивают сексуального маньяка, напавшего на школьницу и женщину

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Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, внимание розыск
Мужчина объявлен в розыск Фото:

В Троицке (Челябинская область) разыскивают сексуального маньяка, изнасиловавшего 16-летнюю школьницу и попытавшегося изнасиловать женщину. В городских чатах местные жители сообщили его приметы.

«В Троицке разыскивается некий мужчина, совершивший преступление насильственного характера. Его возраст около 30-35 лет. Рост 170-175 см. Одет в военную форму, на голове черная кепка, манишка, в берцах, тактические перчатки. С собой имеется нож. Особые приметы: бородка», — сообщается в группе «Подслушано о работе. Троицк» со ссылкой на городские чаты.

По словам местных жителей, на школьницу мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала. Но она смогла отбиться.

По данным URA.RU, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что информация уточняется.

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В Троицке (Челябинская область) разыскивают сексуального маньяка, изнасиловавшего 16-летнюю школьницу и попытавшегося изнасиловать женщину. В городских чатах местные жители сообщили его приметы. «В Троицке разыскивается некий мужчина, совершивший преступление насильственного характера. Его возраст около 30-35 лет. Рост 170-175 см. Одет в военную форму, на голове черная кепка, манишка, в берцах, тактические перчатки. С собой имеется нож. Особые приметы: бородка», — сообщается в группе «Подслушано о работе. Троицк» со ссылкой на городские чаты. По словам местных жителей, на школьницу мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала. Но она смогла отбиться. По данным URA.RU, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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