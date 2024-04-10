Курганским бюджетникам с подтапливаемых округов авансом выплатят зарплаты

Зарплаты авансом выплатят в шести округах и в Кургане (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Работники бюджетной сферы и все муниципальные служащие в шести округах, где возможно затопление паводковыми водами, а также в городе Курган получат зарплаты за апрель авансом. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Дал поручение проавансировать зарплаты за апрель всем муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы в Кургане и в шести муниципальных округах, населенные пункты которых подтапливает и которые могут быть подтоплены», — сообщил Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков обращался к курганским работодателям, призывая их отпустить сотрудников, попавших в трудную ситуацию из-за паводка. Кроме того, глава региона попросил засчитать время, которое граждане потратят на сборы и эвакуацию, как отработанное.