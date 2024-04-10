Курганским бюджетникам с подтапливаемых округов авансом выплатят зарплаты

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Зарплаты авансом выплатят в шести округах и в Кургане (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Работники бюджетной сферы и все муниципальные служащие в шести округах, где возможно затопление паводковыми водами, а также в городе Курган получат зарплаты за апрель авансом. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Дал поручение проавансировать зарплаты за апрель всем муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы в Кургане и в шести муниципальных округах, населенные пункты которых подтапливает и которые могут быть подтоплены», — сообщил Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков обращался к курганским работодателям, призывая их отпустить сотрудников, попавших в трудную ситуацию из-за паводка. Кроме того, глава региона попросил засчитать время, которое граждане потратят на сборы и эвакуацию, как отработанное.

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Работники бюджетной сферы и все муниципальные служащие в шести округах, где возможно затопление паводковыми водами, а также в городе Курган получат зарплаты за апрель авансом. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Дал поручение проавансировать зарплаты за апрель всем муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы в Кургане и в шести муниципальных округах, населенные пункты которых подтапливает и которые могут быть подтоплены», — сообщил Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков обращался к курганским работодателям, призывая их отпустить сотрудников, попавших в трудную ситуацию из-за паводка. Кроме того, глава региона попросил засчитать время, которое граждане потратят на сборы и эвакуацию, как отработанное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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