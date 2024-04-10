Пермский студент, погибший после похода в гости, планировал сделать маме подарок

Погибший пермяк пропал 8 апреля Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Студент пермского нефтяного техникума, которого нашли погибшим после встречи с друзьями, был веселым, добрым и планировал подарить своей маме телефон. Об этом URA.RU рассказали друзья погибшего молодого человека.

«Дима веселый был, всегда на позитиве. Был готов помочь в любой ситуации. Любил провести время с друзьями и поиграть в компьютерные игры. Думал о близких, хотел летом заработать денег и подарить своей маме новый телефон», — рассказал URA.RU друг погибшего Айрат. Он также признался, что не понимает, как Дмитрий оказался на Докучаева и зачем ему понадобилось выходить из автобуса, ведь до дома оставалось буквально пара остановок.

Знакомый с погибшим студентом Данил рассказал, что тот был умным и всегда казалось, что он лучше всех. Также приятель отметил доброту погибшего молодого человека. Все друзья и знакомые погибшего Дмитрия отзываются о нем, как о человеке, который откликался на абсолютно все просьбы о помощи.

Молодой человек пропал 8 апреля. В тот день он был в гостях у друзей, позже его видели в районе остановки «Улица Попова». Далее след студента потерялся. Его тело было обнаружено в районе улицы Докучаева 9 апреля. Похороны 19-летнего Дмитрия пройдут 11 апреля.