09 апреля 2024

В ХМАО полиция устроила облавы на аптекарей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аптеки. Челябинск, аптека, вывеска, световой короб
Аптекам грозит штраф до 200 тысяч рублей Фото:

В Сургуте полиция устроила облавы на аптеки, в которых торговали сильнодействующими препаратами без рецепта. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД.

«Совместно с представителями территориального органа Росздравнадзора выявили нарушения лицензирования фармацевтической деятельности в аптечном пункте на улице Лермонтова, а также нарушения требований Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“. Правоохранителями изъяты более 20 блистеров трех видов лекарственных препаратов», — сообщили в ведомстве.

Аналогичные нарушения были выявлены и в аптеке на Югорском тракте. Фармацевты поштучно продавали рецептурные препараты, вызывающие одурманивающий эффект. За нарушение владельцам аптек грозит штраф до 200 тысяч рублей или прекращение деятельности на три месяца.

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В Сургуте полиция устроила облавы на аптеки, в которых торговали сильнодействующими препаратами без рецепта. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД. «Совместно с представителями территориального органа Росздравнадзора выявили нарушения лицензирования фармацевтической деятельности в аптечном пункте на улице Лермонтова, а также нарушения требований Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“. Правоохранителями изъяты более 20 блистеров трех видов лекарственных препаратов», — сообщили в ведомстве. Аналогичные нарушения были выявлены и в аптеке на Югорском тракте. Фармацевты поштучно продавали рецептурные препараты, вызывающие одурманивающий эффект. За нарушение владельцам аптек грозит штраф до 200 тысяч рублей или прекращение деятельности на три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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