В ХМАО полиция устроила облавы на аптекарей

10 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Аптекам грозит штраф до 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте полиция устроила облавы на аптеки, в которых торговали сильнодействующими препаратами без рецепта. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД. «Совместно с представителями территориального органа Росздравнадзора выявили нарушения лицензирования фармацевтической деятельности в аптечном пункте на улице Лермонтова, а также нарушения требований Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“. Правоохранителями изъяты более 20 блистеров трех видов лекарственных препаратов», — сообщили в ведомстве. Аналогичные нарушения были выявлены и в аптеке на Югорском тракте. Фармацевты поштучно продавали рецептурные препараты, вызывающие одурманивающий эффект. За нарушение владельцам аптек грозит штраф до 200 тысяч рублей или прекращение деятельности на три месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте полиция устроила облавы на аптеки, в которых торговали сильнодействующими препаратами без рецепта. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД. «Совместно с представителями территориального органа Росздравнадзора выявили нарушения лицензирования фармацевтической деятельности в аптечном пункте на улице Лермонтова, а также нарушения требований Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“. Правоохранителями изъяты более 20 блистеров трех видов лекарственных препаратов», — сообщили в ведомстве. Аналогичные нарушения были выявлены и в аптеке на Югорском тракте. Фармацевты поштучно продавали рецептурные препараты, вызывающие одурманивающий эффект. За нарушение владельцам аптек грозит штраф до 200 тысяч рублей или прекращение деятельности на три месяца.