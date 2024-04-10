Два екатеринбуржца насмерть разбились в ДТП на Сибирском тракте. Фото

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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, полиция, дпс, машины дпс
Силовики организовали проверку на месте аварии Фото:

На Сибирском тракте днем 10 апреля два екатеринбуржца на автомобиле Kia Rio насмерть разбились в ДТП, вылетев на обочину. Водитель и еще один пассажир иномарки госпитализированы, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«На 18 километре дублера Сибирского тракта, водитель Kia, двигаясь со стороны Тюмени, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева», — сказано в сообщении. Два пассажира автомобиля скончались до приезда медиков, а водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку на месте аварии. В настоящее время силовики устанавливают личности погибших.

Пострадавших госпитализировали в больницу Екатеринбурга. «Состояние обоих медики оценивают как тяжелое», — сказали в свердловском минздраве.

Фото:

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На Сибирском тракте днем 10 апреля два екатеринбуржца на автомобиле Kia Rio насмерть разбились в ДТП, вылетев на обочину. Водитель и еще один пассажир иномарки госпитализированы, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 18 километре дублера Сибирского тракта, водитель Kia, двигаясь со стороны Тюмени, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева», — сказано в сообщении. Два пассажира автомобиля скончались до приезда медиков, а водителя и еще одного пассажира доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку на месте аварии. В настоящее время силовики устанавливают личности погибших. Пострадавших госпитализировали в больницу Екатеринбурга. «Состояние обоих медики оценивают как тяжелое», — сказали в свердловском минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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