Силовики организовали проверку на месте аварии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Сибирском тракте днем 10 апреля два екатеринбуржца на автомобиле Kia Rio насмерть разбились в ДТП, вылетев на обочину. Водитель и еще один пассажир иномарки госпитализированы, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«На 18 километре дублера Сибирского тракта, водитель Kia, двигаясь со стороны Тюмени, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева», — сказано в сообщении. Два пассажира автомобиля скончались до приезда медиков, а водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку на месте аварии. В настоящее время силовики устанавливают личности погибших.

Пострадавших госпитализировали в больницу Екатеринбурга. «Состояние обоих медики оценивают как тяжелое», — сказали в свердловском минздраве.