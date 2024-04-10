Пермский спасатель рассказал, как спасал людей в Орске

Пермский спасатель Васенин: жители в Орске отказывались покидать свои дома

Пермяки спасали людей и животных (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Пермский пожарный Дмитрий Васенин с 5 апреля работает в затопленном Орске. Он эвакуировал из домов пожилых людей и животных, но не всегда местные жители решались покинуть свое жилье.

«Пожилые люди отказывались оставлять свое жилье. По-человечески их понимаешь. Они всю жизнь прожили, на эту квартиру зарабатывали, этот дом строили, а сейчас просто в этой ситуации все надо бросить», — пишет 59.ru со ссылкой на Дмитрия Васенина.

Он добавил, что через некоторое время местные жители соглашались на эвакуацию. Одних пугало отключение газа и электричества, а другие следовали примеру соседей и тоже садились в лодки и уезжали. Кроме этого, пермские спасатели вытащили из воды многих животных. Люди отвязывали собак, но не забирали их с собой. Животные приплывали к забору и барахтались в воде. Во дворе одного их домов нашли стадо овец. Всех животных эвакуировали на сушу, рассказал пермский пожарный. Он также вспомнил, что местные жители в качестве благодарности несли спасателям пирожки и домашние компоты.

Ранее стало известно, что в Орске прорвало дамбу, после чего был введен режим ЧС. Местные власти объявили эвакуацию. Пермские спасатели приняли участие в эвакуации жителей.