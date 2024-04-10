В Кургане на Набережной начала разрушатся дорога. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители.
«Дорога на Набережной начала трескаться. Трещины заметны на дорожке за Богоявленским забором. Рядом с филармонией на дороге тоже дорожка разрушается. Там все перетянули лентами и полицейские дежурят», — рассказали URA.RU источники.
Первоначально курганцы полагали, что трещины появились из-за воды. Позже на Набережной заметили проезжающий грузовик. По одной из версии, именно из-за тяжелого транспорта начала разрушаться дорога.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
На курганской Набережной трескается дорога
Фото: читатель URA.RU
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В Кургане на Набережной начала разрушатся дорога. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. «Дорога на Набережной начала трескаться. Трещины заметны на дорожке за Богоявленским забором. Рядом с филармонией на дороге тоже дорожка разрушается. Там все перетянули лентами и полицейские дежурят», — рассказали URA.RU источники. Первоначально курганцы полагали, что трещины появились из-за воды. Позже на Набережной заметили проезжающий грузовик. По одной из версии, именно из-за тяжелого транспорта начала разрушаться дорога. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.