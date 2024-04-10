В Кургане начала рушиться Набережная. Фото, видео

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ЦПКиО. Курган, прогулка, цпкио, набережная тобола
На дорожках по Набережной заметили трещины Фото:

В Кургане на Набережной начала разрушатся дорога. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители.

«Дорога на Набережной начала трескаться. Трещины заметны на дорожке за Богоявленским забором. Рядом с филармонией на дороге тоже дорожка разрушается. Там все перетянули лентами и полицейские дежурят», — рассказали URA.RU источники.

Первоначально курганцы полагали, что трещины появились из-за воды. Позже на Набережной заметили проезжающий грузовик. По одной из версии, именно из-за тяжелого транспорта начала разрушаться дорога.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

На курганской Набережной трескается дорога
На курганской Набережной трескается дорога
Фото:

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В Кургане на Набережной начала разрушатся дорога. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. «Дорога на Набережной начала трескаться. Трещины заметны на дорожке за Богоявленским забором. Рядом с филармонией на дороге тоже дорожка разрушается. Там все перетянули лентами и полицейские дежурят», — рассказали URA.RU источники. Первоначально курганцы полагали, что трещины появились из-за воды. Позже на Набережной заметили проезжающий грузовик. По одной из версии, именно из-за тяжелого транспорта начала разрушаться дорога. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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