Пермскому «Амкару» сократили финансирование на 70 млн рублей

Команде поставили новые цели на 2024 год Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермскому футбольному клубу «Амкар» сократили бюджет на 2024 год. По сравнению с 2023 годом, команде уменьшили финансирование на 70 млн рублей.

«Не могу не отметить, что задачу прошлого года мы не выполнили. К сожалению, бюджет верстается из определенных задач и логистики. По сравнению с прошлым годом бюджет уменьшился. Теперь он 130 млн рублей», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на исполнительного директора «Амкар Пермь» Евгения Мелешина. Для сравнения — в 2023 году бюджет команды составлял 200 млн рублей.

Мелешин уточнил, что несмотря на сокращение финансирования, команда намерена в 2024 году выполнить поставленную цель и выйти в серебряную группу дивизиона «А». Также в 2024 году клуб лишился титульного спонсора. Контракт с ПАО «Пермэнергосбыт» завершился. Сейчас руководство клуба ведет переговоры с новыми партнерами из банковской сферы.