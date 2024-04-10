Пермскому «Амкару» сократили финансирование на 70 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, фк амкар, баннер
Команде поставили новые цели на 2024 год Фото:

Пермскому футбольному клубу «Амкар» сократили бюджет на 2024 год. По сравнению с 2023 годом, команде уменьшили финансирование на 70 млн рублей.

«Не могу не отметить, что задачу прошлого года мы не выполнили. К сожалению, бюджет верстается из определенных задач и логистики. По сравнению с прошлым годом бюджет уменьшился. Теперь он 130 млн рублей», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на исполнительного директора «Амкар Пермь» Евгения Мелешина. Для сравнения — в 2023 году бюджет команды составлял 200 млн рублей.

Мелешин уточнил, что несмотря на сокращение финансирования, команда намерена в 2024 году выполнить поставленную цель и выйти в серебряную группу дивизиона «А». Также в 2024 году клуб лишился титульного спонсора. Контракт с ПАО «Пермэнергосбыт» завершился. Сейчас руководство клуба ведет переговоры с новыми партнерами из банковской сферы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермскому футбольному клубу «Амкар» сократили бюджет на 2024 год. По сравнению с 2023 годом, команде уменьшили финансирование на 70 млн рублей. «Не могу не отметить, что задачу прошлого года мы не выполнили. К сожалению, бюджет верстается из определенных задач и логистики. По сравнению с прошлым годом бюджет уменьшился. Теперь он 130 млн рублей», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на исполнительного директора «Амкар Пермь» Евгения Мелешина. Для сравнения — в 2023 году бюджет команды составлял 200 млн рублей. Мелешин уточнил, что несмотря на сокращение финансирования, команда намерена в 2024 году выполнить поставленную цель и выйти в серебряную группу дивизиона «А». Также в 2024 году клуб лишился титульного спонсора. Контракт с ПАО «Пермэнергосбыт» завершился. Сейчас руководство клуба ведет переговоры с новыми партнерами из банковской сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...