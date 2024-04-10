В Челябинской области поймали маньяка, напавшего на школьницу

В Троицке Челябинской области задержан сексуальный маньяк, изнасиловавший девочку и пытавшийся изнасиловать женщину. Об этом 10 апреля сообщают источники URA.RU в силовых структурах.
«Маньяк задержан. В отношении него проводятся следственные действия», — сообщил источник.
По данным URA.RU, подозреваемым является ранее судимый местный житель. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения.
По информации местных пабликов, на школьницу мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала. Но она смогла отбиться.
По данным URA.RU, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что информация уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!