В Челябинской области поймали маньяка, напавшего на школьницу

10 апреля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

В отношении подозреваемого выбирают меру пресечения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Троицке Челябинской области задержан сексуальный маньяк, изнасиловавший девочку и пытавшийся изнасиловать женщину. Об этом 10 апреля сообщают источники URA.RU в силовых структурах. «Маньяк задержан. В отношении него проводятся следственные действия», — сообщил источник. По данным URA.RU, подозреваемым является ранее судимый местный житель. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения. По информации местных пабликов, на школьницу мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала. Но она смогла отбиться. По данным URA.RU, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что информация уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области задержан сексуальный маньяк, изнасиловавший девочку и пытавшийся изнасиловать женщину. Об этом 10 апреля сообщают источники URA.RU в силовых структурах. «Маньяк задержан. В отношении него проводятся следственные действия», — сообщил источник. По данным URA.RU, подозреваемым является ранее судимый местный житель. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения. По информации местных пабликов, на школьницу мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала. Но она смогла отбиться. По данным URA.RU, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что информация уточняется.