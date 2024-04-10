В Челябинской области поймали маньяка, напавшего на школьницу

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Обзорная по городу. Пермь , слежка, переход, маньяк
В отношении подозреваемого выбирают меру пресечения Фото:

В Троицке Челябинской области задержан сексуальный маньяк, изнасиловавший девочку и пытавшийся изнасиловать женщину. Об этом 10 апреля сообщают источники URA.RU в силовых структурах.

«Маньяк задержан. В отношении него проводятся следственные действия», — сообщил источник.

По данным URA.RU, подозреваемым является ранее судимый местный житель. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения.

По информации местных пабликов, на школьницу мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала. Но она смогла отбиться.

По данным URA.RU, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что информация уточняется.

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В Троицке Челябинской области задержан сексуальный маньяк, изнасиловавший девочку и пытавшийся изнасиловать женщину. Об этом 10 апреля сообщают источники URA.RU в силовых структурах. «Маньяк задержан. В отношении него проводятся следственные действия», — сообщил источник. По данным URA.RU, подозреваемым является ранее судимый местный житель. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения. По информации местных пабликов, на школьницу мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала. Но она смогла отбиться. По данным URA.RU, по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что информация уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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