На заводе теневого мэра Перми сменился топ-менеджер

Пермский завод «Камкабель» возглавил его коммерческий директор Александр Бузилов
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
На предприятии назначен новый генеральный директор Фото:

На заводе «Камский кабель», совладельцем которого является депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, сменился генеральный директор. С 10 апреля предприятие возглавляет Александр Бузилов, ранее являвшийся коммерческим директором компании. Он сменил на этой должности Владимира Пономарева, который руководил заводом с 2016 года.

«Изменения в руководстве общества с ограниченной ответственностью. Бузилов Александр Петрович, с 10.04.2024 года является генеральным директором ООО «Камский кабель», — сообщается в базе данных СБИС. По данным сайта RusCable, Александр Бузилов окончил экономический факультет пермского государственного университета. Работал в руководстве ОАО «Пермский мукомольный завод», а с 2012 года занимал руководящие должности на «Камском кабеле». С сентября 2016 года по апрель 2024 года являлся коммерческим директором предприятия.

Пермское ООО «Камский кабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. Предприятие является одним из крупнейших по объему производимой продукции кабельных заводов России и стран СНГ. Компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации», получившее в 2023 году чистую прибыль в 1,1 млрд рублей. Одним из его учредителей является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников. Его в политтусовке часто называют теневым мэром Перми.

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На заводе «Камский кабель», совладельцем которого является депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, сменился генеральный директор. С 10 апреля предприятие возглавляет Александр Бузилов, ранее являвшийся коммерческим директором компании. Он сменил на этой должности Владимира Пономарева, который руководил заводом с 2016 года. «Изменения в руководстве общества с ограниченной ответственностью. Бузилов Александр Петрович, с 10.04.2024 года является генеральным директором ООО «Камский кабель», — сообщается в базе данных СБИС. По данным сайта RusCable, Александр Бузилов окончил экономический факультет пермского государственного университета. Работал в руководстве ОАО «Пермский мукомольный завод», а с 2012 года занимал руководящие должности на «Камском кабеле». С сентября 2016 года по апрель 2024 года являлся коммерческим директором предприятия. Пермское ООО «Камский кабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. Предприятие является одним из крупнейших по объему производимой продукции кабельных заводов России и стран СНГ. Компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации», получившее в 2023 году чистую прибыль в 1,1 млрд рублей. Одним из его учредителей является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников. Его в политтусовке часто называют теневым мэром Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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